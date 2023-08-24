Экс-мэру Челябинска одобрили реконструкцию отеля в курортной зоне

25 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Сергей Давыдов продолжает борьбу за свой проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-мэру Челябинска Сергею Давыдову одобрили реконструкцию отеля в курортной зоне на озере Еловое. Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Межрегиональный экспертный центр», сообщается на сайте госреестра. «Реконструкция объекта, расположенного в Челябинской области, в городе Чебаркуль на берегу озера Еловое, километр а/д Чебаркуль-Миасс, 6, дом 3. Нежилое здание — спальный корпус „Лесное зодчество“ Застройщик — Давыдов С. В. Положительное заключение», — сообщается на сайте. Проектную документацию готовила компания ООО «Твой дом». У фирмы 17 основных видов деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, деятельность в области архитектуры, подготовка строительных площадок. Задержка с реализацией проекта возникла из-за позиции Главного управления лесами Челябинской области, не согласовавшего проведение работ и требующего отозвать разрешение на строительство. Сейчас Давыдов и чиновники выясняют отношения в суде. Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф, и по ходатайству ФСБ дело было закрыто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-мэру Челябинска Сергею Давыдову одобрили реконструкцию отеля в курортной зоне на озере Еловое. Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Межрегиональный экспертный центр», сообщается на сайте госреестра. «Реконструкция объекта, расположенного в Челябинской области, в городе Чебаркуль на берегу озера Еловое, километр а/д Чебаркуль-Миасс, 6, дом 3. Нежилое здание — спальный корпус „Лесное зодчество“ Застройщик — Давыдов С. В. Положительное заключение», — сообщается на сайте. Проектную документацию готовила компания ООО «Твой дом». У фирмы 17 основных видов деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, деятельность в области архитектуры, подготовка строительных площадок. Задержка с реализацией проекта возникла из-за позиции Главного управления лесами Челябинской области, не согласовавшего проведение работ и требующего отозвать разрешение на строительство. Сейчас Давыдов и чиновники выясняют отношения в суде. Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф, и по ходатайству ФСБ дело было закрыто.