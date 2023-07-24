У экс-главы Челябинска отбирают разрешение на перестройку отеля

ГУ лесами отзывает разрешение мэрии Чебаркуля на реконструкцию отеля Сергея Давыдова

ГУ лесами ответило встречным иском Сергею Давыдову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главное управление лесами Челябинской области требует отозвать разрешение на реконструкцию отеля на озере Еловом, выданное мэрией Чебаркуля бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову. Это следует из базы судебных дел

«Главное управление лесами Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к администрации Чебаркульского городского округа о признании недействительным разрешения на реконструкцию спального корпуса „Лесное зодчество“, расположенного на участке земли лесного фонда на территории Чебаркульского городского округа. Заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Давыдов с сыном владеют компанией «Глобус», которой принадлежит часть корпусов на озере Еловое, в том числе реконструируемый. Кадастровая стоимость строения превышает 30 миллионов рублей. Ранее Давыдов сам подал иск к ГУ лесами с требованием признать законность разрешения, полученного от чебаркульских чиновников.

Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки попал под уголовное дело за крупные хищения из бюджета и был арестован. После переквалификации обвинения на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий) Давыдов погасил ущерб. После выплаты штрафа дело Давыдова закрыли по ходатайству ФСБ.

В администрацию Чебаркуля направлен письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Сам Давыдов сменил известный URA.RU номер телефона. В пресс-службе ГУ лесами воздержались от комментариев.