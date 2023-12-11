11 декабря 2023

Художники спасают свердловский завод, пришедший в упадок. Фото

На «Фарфор Сысерти» выросла выручка и перестал залеживаться товар
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, сувенир, конструктивизм, кружка, чайный набор, сувенирная продукция, фарфор сысерти, посуда
Кружки настолько пришлись по душе россиянам, что они готовы делать предзаказы, хотя посуда еще даже не готова Фото:

Благодаря сотрудничеству творческой лаборатории «Антихрупкость» и «Фарфора Сысерти» на свердловском предприятии выросла выручка, а товары больше не залеживаются на складе. К тому же завод теперь способен жить на собственные средства, а не полагаться на стороннее финансирование, заявила директор предприятия Наталья Жердева на пресс-конференции в ТАСС.

«Примерно четверть выручки в этом году выросла. Еще один важный показатель — коэффициент финансовой автономии. Если пару лет назад мы жили на субсидии и не могли сами себя финансировать, то в последние месяцы этого года завод живет на собственные средства и даже несет капитальные затраты. Например, раньше дождь был снаружи и внутри, а сейчас все как у людей — только снаружи», — рассказала глава завода. В следующем году в планах привести в порядок цеха, оборудование и территорию вокруг предприятия.

Частично причиной такого подъема производства стали кружки в стиле конструктивизма, которые были созданы в рамках лаборатории «Антихрупкость». На данный момент «Фарфор Сысерти» выпустил уже 3000 кружек, их количество может достигнуть 4000 до конца декабря. «Не могу сказать, что в разы увеличился объем производства, но показатель в конце года будет около 10%. Важно то, что мы сейчас производим продукцию в реализацию, нет остатков на складах, как это было с 2016 года. Нам теперь даже не хватает продукции: продано все, что было сделано к Новому году», — объяснила Жердева.

В перспективе «Фарфор Сысерти» и «Антихрупкость» выпустит еще одну серию посуды «Мой Урал», которая была придумана художницей Светланой Запарий. Она была участницей первого заезда лаборатории в апреле. Девушка и ранее приходила на завод с желанием запустить свой проект, но реализовать его так и не удалось. Авторы «Антихрупкости» уверены, что в этом раз все должно получиться.

На «Фарфор Сысерти» запустили кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Сделаны они были в рамках лаборатории «Антихрупкость», которая стартовала на заводе в апреле 2023 года. Творцы стараются создать новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков.

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Благодаря сотрудничеству творческой лаборатории «Антихрупкость» и «Фарфора Сысерти» на свердловском предприятии выросла выручка, а товары больше не залеживаются на складе. К тому же завод теперь способен жить на собственные средства, а не полагаться на стороннее финансирование, заявила директор предприятия Наталья Жердева на пресс-конференции в ТАСС. «Примерно четверть выручки в этом году выросла. Еще один важный показатель — коэффициент финансовой автономии. Если пару лет назад мы жили на субсидии и не могли сами себя финансировать, то в последние месяцы этого года завод живет на собственные средства и даже несет капитальные затраты. Например, раньше дождь был снаружи и внутри, а сейчас все как у людей — только снаружи», — рассказала глава завода. В следующем году в планах привести в порядок цеха, оборудование и территорию вокруг предприятия. Частично причиной такого подъема производства стали кружки в стиле конструктивизма, которые были созданы в рамках лаборатории «Антихрупкость». На данный момент «Фарфор Сысерти» выпустил уже 3000 кружек, их количество может достигнуть 4000 до конца декабря. «Не могу сказать, что в разы увеличился объем производства, но показатель в конце года будет около 10%. Важно то, что мы сейчас производим продукцию в реализацию, нет остатков на складах, как это было с 2016 года. Нам теперь даже не хватает продукции: продано все, что было сделано к Новому году», — объяснила Жердева. В перспективе «Фарфор Сысерти» и «Антихрупкость» выпустит еще одну серию посуды «Мой Урал», которая была придумана художницей Светланой Запарий. Она была участницей первого заезда лаборатории в апреле. Девушка и ранее приходила на завод с желанием запустить свой проект, но реализовать его так и не удалось. Авторы «Антихрупкости» уверены, что в этом раз все должно получиться. На «Фарфор Сысерти» запустили кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Сделаны они были в рамках лаборатории «Антихрупкость», которая стартовала на заводе в апреле 2023 года. Творцы стараются создать новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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