Художники спасают свердловский завод, пришедший в упадок. Фото

На «Фарфор Сысерти» выросла выручка и перестал залеживаться товар

12 декабря 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Кружки настолько пришлись по душе россиянам, что они готовы делать предзаказы, хотя посуда еще даже не готова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодаря сотрудничеству творческой лаборатории «Антихрупкость» и «Фарфора Сысерти» на свердловском предприятии выросла выручка, а товары больше не залеживаются на складе. К тому же завод теперь способен жить на собственные средства, а не полагаться на стороннее финансирование, заявила директор предприятия Наталья Жердева на пресс-конференции в ТАСС. «Примерно четверть выручки в этом году выросла. Еще один важный показатель — коэффициент финансовой автономии. Если пару лет назад мы жили на субсидии и не могли сами себя финансировать, то в последние месяцы этого года завод живет на собственные средства и даже несет капитальные затраты. Например, раньше дождь был снаружи и внутри, а сейчас все как у людей — только снаружи», — рассказала глава завода. В следующем году в планах привести в порядок цеха, оборудование и территорию вокруг предприятия. Частично причиной такого подъема производства стали кружки в стиле конструктивизма, которые были созданы в рамках лаборатории «Антихрупкость». На данный момент «Фарфор Сысерти» выпустил уже 3000 кружек, их количество может достигнуть 4000 до конца декабря. «Не могу сказать, что в разы увеличился объем производства, но показатель в конце года будет около 10%. Важно то, что мы сейчас производим продукцию в реализацию, нет остатков на складах, как это было с 2016 года. Нам теперь даже не хватает продукции: продано все, что было сделано к Новому году», — объяснила Жердева. В перспективе «Фарфор Сысерти» и «Антихрупкость» выпустит еще одну серию посуды «Мой Урал», которая была придумана художницей Светланой Запарий. Она была участницей первого заезда лаборатории в апреле. Девушка и ранее приходила на завод с желанием запустить свой проект, но реализовать его так и не удалось. Авторы «Антихрупкости» уверены, что в этом раз все должно получиться. На «Фарфор Сысерти» запустили кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Сделаны они были в рамках лаборатории «Антихрупкость», которая стартовала на заводе в апреле 2023 года. Творцы стараются создать новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благодаря сотрудничеству творческой лаборатории «Антихрупкость» и «Фарфора Сысерти» на свердловском предприятии выросла выручка, а товары больше не залеживаются на складе. К тому же завод теперь способен жить на собственные средства, а не полагаться на стороннее финансирование, заявила директор предприятия Наталья Жердева на пресс-конференции в ТАСС. «Примерно четверть выручки в этом году выросла. Еще один важный показатель — коэффициент финансовой автономии. Если пару лет назад мы жили на субсидии и не могли сами себя финансировать, то в последние месяцы этого года завод живет на собственные средства и даже несет капитальные затраты. Например, раньше дождь был снаружи и внутри, а сейчас все как у людей — только снаружи», — рассказала глава завода. В следующем году в планах привести в порядок цеха, оборудование и территорию вокруг предприятия. Частично причиной такого подъема производства стали кружки в стиле конструктивизма, которые были созданы в рамках лаборатории «Антихрупкость». На данный момент «Фарфор Сысерти» выпустил уже 3000 кружек, их количество может достигнуть 4000 до конца декабря. «Не могу сказать, что в разы увеличился объем производства, но показатель в конце года будет около 10%. Важно то, что мы сейчас производим продукцию в реализацию, нет остатков на складах, как это было с 2016 года. Нам теперь даже не хватает продукции: продано все, что было сделано к Новому году», — объяснила Жердева. В перспективе «Фарфор Сысерти» и «Антихрупкость» выпустит еще одну серию посуды «Мой Урал», которая была придумана художницей Светланой Запарий. Она была участницей первого заезда лаборатории в апреле. Девушка и ранее приходила на завод с желанием запустить свой проект, но реализовать его так и не удалось. Авторы «Антихрупкости» уверены, что в этом раз все должно получиться. На «Фарфор Сысерти» запустили кружки, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати. Сделаны они были в рамках лаборатории «Антихрупкость», которая стартовала на заводе в апреле 2023 года. Творцы стараются создать новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков.