11 декабря 2023

Курганская пенсионерка с инвалидностью замерзает в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Управкомпания считает, что причина холода в квартире — продуваемые окна Фото:

В Кургане замерзает пожилая женщина-инвалид в собственной квартире, в которой зафиксировано 14 градусов тепла. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган|Курганские.ру». Поделился с каналом пользователь, пожелавший остаться анонимным. В случившемся обвиняют управляющую компанию, но та выдвинула иную версию.

«В квартире по адресу город Курган, улица Красина, 69, квартира 7 замерзает пенсионерка 88 лет, инвалид второй группы. Управляющая компания „Мастер“ не принимает никаких мер по нормализации температурного режима», — сообщил анонимный пользователь telegram-каналу.

Также в сообщении было отмечено, что температура в квартире якобы составляет 14 градусов. В соседней квартире температура в норме — тепло, добавил пользователь.

Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской управляющей компании «Мастер», которая занимается обслуживанием этого многоквартирного дома. Представитель компании сообщил, что по проблеме поступали заявки специалистам и отрабатывались. Батарея, по словам представителя, горячая и в обслуживании не нуждалась. Также УК подтвердила, что температурный режим в квартире нарушен, но причина оказалась не в отоплении. Проблема заключается в том, что окна в квартире пожилой женщины не утеплены и не уплотнены. Установленных европакетов недостаточно для поддержания температуры, которую требует анонимный пользователь. Кроме того, в утеплении нуждаются откосы и подоконник в помещении. Помочь управкомпания с этим не может — ответственность за окна, подоконники и откосы лежит на собственнике жилья.

Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы курганцев, замерзающих в общежитии. В доме, в котором проживают люди, отсутствуют окна и двери.

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В Кургане замерзает пожилая женщина-инвалид в собственной квартире, в которой зафиксировано 14 градусов тепла. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган|Курганские.ру». Поделился с каналом пользователь, пожелавший остаться анонимным. В случившемся обвиняют управляющую компанию, но та выдвинула иную версию. «В квартире по адресу город Курган, улица Красина, 69, квартира 7 замерзает пенсионерка 88 лет, инвалид второй группы. Управляющая компания „Мастер“ не принимает никаких мер по нормализации температурного режима», — сообщил анонимный пользователь telegram-каналу. Также в сообщении было отмечено, что температура в квартире якобы составляет 14 градусов. В соседней квартире температура в норме — тепло, добавил пользователь. Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской управляющей компании «Мастер», которая занимается обслуживанием этого многоквартирного дома. Представитель компании сообщил, что по проблеме поступали заявки специалистам и отрабатывались. Батарея, по словам представителя, горячая и в обслуживании не нуждалась. Также УК подтвердила, что температурный режим в квартире нарушен, но причина оказалась не в отоплении. Проблема заключается в том, что окна в квартире пожилой женщины не утеплены и не уплотнены. Установленных европакетов недостаточно для поддержания температуры, которую требует анонимный пользователь. Кроме того, в утеплении нуждаются откосы и подоконник в помещении. Помочь управкомпания с этим не может — ответственность за окна, подоконники и откосы лежит на собственнике жилья. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы курганцев, замерзающих в общежитии. В доме, в котором проживают люди, отсутствуют окна и двери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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