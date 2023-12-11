Курганская пенсионерка с инвалидностью замерзает в квартире

12 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Управкомпания считает, что причина холода в квартире — продуваемые окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане замерзает пожилая женщина-инвалид в собственной квартире, в которой зафиксировано 14 градусов тепла. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган|Курганские.ру». Поделился с каналом пользователь, пожелавший остаться анонимным. В случившемся обвиняют управляющую компанию, но та выдвинула иную версию. «В квартире по адресу город Курган, улица Красина, 69, квартира 7 замерзает пенсионерка 88 лет, инвалид второй группы. Управляющая компания „Мастер“ не принимает никаких мер по нормализации температурного режима», — сообщил анонимный пользователь telegram-каналу. Также в сообщении было отмечено, что температура в квартире якобы составляет 14 градусов. В соседней квартире температура в норме — тепло, добавил пользователь. Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской управляющей компании «Мастер», которая занимается обслуживанием этого многоквартирного дома. Представитель компании сообщил, что по проблеме поступали заявки специалистам и отрабатывались. Батарея, по словам представителя, горячая и в обслуживании не нуждалась. Также УК подтвердила, что температурный режим в квартире нарушен, но причина оказалась не в отоплении. Проблема заключается в том, что окна в квартире пожилой женщины не утеплены и не уплотнены. Установленных европакетов недостаточно для поддержания температуры, которую требует анонимный пользователь. Кроме того, в утеплении нуждаются откосы и подоконник в помещении. Помочь управкомпания с этим не может — ответственность за окна, подоконники и откосы лежит на собственнике жилья. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы курганцев, замерзающих в общежитии. В доме, в котором проживают люди, отсутствуют окна и двери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане замерзает пожилая женщина-инвалид в собственной квартире, в которой зафиксировано 14 градусов тепла. Об этом сообщается в telegram-канале «Курган|Курганские.ру». Поделился с каналом пользователь, пожелавший остаться анонимным. В случившемся обвиняют управляющую компанию, но та выдвинула иную версию. «В квартире по адресу город Курган, улица Красина, 69, квартира 7 замерзает пенсионерка 88 лет, инвалид второй группы. Управляющая компания „Мастер“ не принимает никаких мер по нормализации температурного режима», — сообщил анонимный пользователь telegram-каналу. Также в сообщении было отмечено, что температура в квартире якобы составляет 14 градусов. В соседней квартире температура в норме — тепло, добавил пользователь. Корреспондент URA.RU связался с диспетчерской управляющей компании «Мастер», которая занимается обслуживанием этого многоквартирного дома. Представитель компании сообщил, что по проблеме поступали заявки специалистам и отрабатывались. Батарея, по словам представителя, горячая и в обслуживании не нуждалась. Также УК подтвердила, что температурный режим в квартире нарушен, но причина оказалась не в отоплении. Проблема заключается в том, что окна в квартире пожилой женщины не утеплены и не уплотнены. Установленных европакетов недостаточно для поддержания температуры, которую требует анонимный пользователь. Кроме того, в утеплении нуждаются откосы и подоконник в помещении. Помочь управкомпания с этим не может — ответственность за окна, подоконники и откосы лежит на собственнике жилья. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы курганцев, замерзающих в общежитии. В доме, в котором проживают люди, отсутствуют окна и двери.