08 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль дело курганцев, замерзающих в доме без окон и дверей

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы горожан Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о жителях Кургана, которые замерзают в общежитии без окон и дверей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе проверки <…>. В СМИ размещена информация о неблагоприятных условиях проживания людей в общежитии в Кургане. В доме отсутствуют окна и двери», — написано в telegram-канале СКР.

Силовики из региона организовали проверку после жалоб горожан. Курганцы рассказывали, что дети из-за холода и сырости в общежитии регулярно болеют. URA.RU писало, что ситуацию усугубляют сильные морозы.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о жителях Кургана, которые замерзают в общежитии без окон и дверей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе проверки <…>. В СМИ размещена информация о неблагоприятных условиях проживания людей в общежитии в Кургане. В доме отсутствуют окна и двери», — написано в telegram-канале СКР. Силовики из региона организовали проверку после жалоб горожан. Курганцы рассказывали, что дети из-за холода и сырости в общежитии регулярно болеют. URA.RU писало, что ситуацию усугубляют сильные морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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