Бастрыкин взял на контроль дело курганцев, замерзающих в доме без окон и дверей

09 декабря 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы горожан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о жителях Кургана, которые замерзают в общежитии без окон и дверей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе проверки <…>. В СМИ размещена информация о неблагоприятных условиях проживания людей в общежитии в Кургане. В доме отсутствуют окна и двери», — написано в telegram-канале СКР. Силовики из региона организовали проверку после жалоб горожан. Курганцы рассказывали, что дети из-за холода и сырости в общежитии регулярно болеют. URA.RU писало, что ситуацию усугубляют сильные морозы.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о жителях Кургана, которые замерзают в общежитии без окон и дверей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе проверки <…>. В СМИ размещена информация о неблагоприятных условиях проживания людей в общежитии в Кургане. В доме отсутствуют окна и двери», — написано в telegram-канале СКР. Силовики из региона организовали проверку после жалоб горожан. Курганцы рассказывали, что дети из-за холода и сырости в общежитии регулярно болеют. URA.RU писало, что ситуацию усугубляют сильные морозы.