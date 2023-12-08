Бастрыкин взял на контроль дело курганцев, замерзающих в доме без окон и дверей

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о жителях Кургана, которые замерзают в общежитии без окон и дверей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко предоставить доклад о ходе проверки <…>. В СМИ размещена информация о неблагоприятных условиях проживания людей в общежитии в Кургане. В доме отсутствуют окна и двери», — написано в telegram-канале СКР.
Силовики из региона организовали проверку после жалоб горожан. Курганцы рассказывали, что дети из-за холода и сырости в общежитии регулярно болеют. URA.RU писало, что ситуацию усугубляют сильные морозы.
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