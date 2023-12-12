В Тюменской области открыли охоту на «черных лесорубов»

Перед Новым годом в Тюменской области усилили охрану хвойных деревьев

«Черных лесорубов» в Тюменской области будут искать с помощью БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области была значительно усилена охрана лесов, в которых растут хвойные деревья. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, совместные рейды силовиков и областного департамента лесного комплекса проходят в зеленой зоне региона несмотря на аномальные морозы.

«„Черные лесорубы“, которые занимаются незаконной вырубкой елей для последующей продажи, „работают“ в любую погоду. Так что аномальные морозы их не пугают. Поэтому совместные рейды в лесах уже начались и будут продолжаться вплоть до наступления Нового года», — сообщил собеседник агентства.

На официальном сайте областного департамента лесного комплекса Тюменской области указано, что рейды пройдут во всех лесничествах Тюменской области. «Рейды проводятся государственными лесными инспекторами во всех 22 лесничествах Тюменской области. Должностными лицами лесной охраны совместно с УГИБДД УМВД России по Тюменской области, территориальными ОВД УМВД также во всех муниципальных образованиях будут проводиться рейды с целью обеспечения сохранности хвойных деревьев, а также проверки соблюдения требований лес», — сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Там добавили, что «черных лесорубов» в Тюменской области также будут искать с помощью беспилотников. Нарушителей привлекут к административной или уголовной ответственности.