Какие места и достопримечательности посетить туристам в ЯНАО

Туристы могут посетить культурные и природные достопримечательности Ямала

Туристы могут познакомиться с культурой и историей Ямала Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Путешествие по Ямало-Ненецкому автономному округу является важным и захватывающим опытом для любого туриста. Северный край предлагает уникальные возможности для знакомства с удивительной природой, оригинальной культурой и образом жизни коренных народов. URA.RU расскажет о самых интересных природных и культурных достопримечательностях Ямала.

Этнокомплекс Горнокнязевск

Северные олени на Ямале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Горнокнязевск — это поселок, который расположен на правом берегу реки Обь, в 15 километрах от города Салехард. На территории комплекса вы сможете увидеть стойбище, дома ненцев и их быт, национальную одежду и обряды. Каждый год в этнокомплексе проходят национальные праздники и массовые гуляния.

Деревня Нанги

Рыбацкая деревня Нанги расположена в 14 километрах от села Салемал на островной части. Ее окружает река Нангинская, берега которой усыпаны ягодами. В деревне можно увидеть остатки старых построек, на острове построены современные дома и баня. На территории острова путешественники могут устроить рыбалку и охоту в любой сезон года.

Окружной музей И.С. Шемановского

Мумифицированный мамонтенок Люба Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

Самый первый ямальский музей был построен в 1906 году. Сейчас в Салехарде хранятся подлинники истории и культуры коренных народов севера: предметы быта, живописи, оружия, а также палеонтологические останки, редкие фотографии и ботаническая коллекция. В музее можно посмотреть на всемирно известного мамонтенка Любу.

Ледник Романтиков

Старейший ледник, который расположен в Приуральском районе на Полярном Урале. Добраться до него через горный массив Рай-Из туристам помогут опытные проводники. Гостей ожидают живописные виды и кристально чистая река Енга-Ю.

Гора Пендирмапэ

Горный пейзаж на Ямале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вершина Пендирмапэ находится в Приуральском районе округа на Полярном Урале. Массив ограничен двумя реками с двух сторон. Первые 4 километра путешественники будут подниматься вдоль ручья. Подъем достаточно сложный с крутыми склонами, он покрыт снегом и осыпью. С вершины открывается вид на многолетний ледник и озеро, которое скрыто под горой. Подъем и спуск в среднем занимает от 8 до 10 часов.

Нефритовая долина

Памятник природы Полярного Урала находится в природном парке «Полярно-Уральский». На территории парка открывается вид на нефритовый водопад и гору Динозавр. Туристы могут увидеть полудрагоценные камни и взять их с собой в качестве сувенира.