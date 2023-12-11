11 декабря 2023

Какие места и достопримечательности посетить туристам в ЯНАО

Туристы могут посетить культурные и природные достопримечательности Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал-Ири, чум
Туристы могут познакомиться с культурой и историей Ямала Фото:

Путешествие по Ямало-Ненецкому автономному округу является важным и захватывающим опытом для любого туриста. Северный край предлагает уникальные возможности для знакомства с удивительной природой, оригинальной культурой и образом жизни коренных народов. URA.RU расскажет о самых интересных природных и культурных достопримечательностях Ямала.

Этнокомплекс Горнокнязевск

Северные олени на Ямале
Северные олени на Ямале
Фото:

Горнокнязевск — это поселок, который расположен на правом берегу реки Обь, в 15 километрах от города Салехард. На территории комплекса вы сможете увидеть стойбище, дома ненцев и их быт, национальную одежду и обряды. Каждый год в этнокомплексе проходят национальные праздники и массовые гуляния.

Деревня Нанги

Рыбацкая деревня Нанги расположена в 14 километрах от села Салемал на островной части. Ее окружает река Нангинская, берега которой усыпаны ягодами. В деревне можно увидеть остатки старых построек, на острове построены современные дома и баня. На территории острова путешественники могут устроить рыбалку и охоту в любой сезон года.

Окружной музей И.С. Шемановского

Мумифицированный мамонтенок Люба
Мумифицированный мамонтенок Люба
Фото:

Самый первый ямальский музей был построен в 1906 году. Сейчас в Салехарде хранятся подлинники истории и культуры коренных народов севера: предметы быта, живописи, оружия, а также палеонтологические останки, редкие фотографии и ботаническая коллекция. В музее можно посмотреть на всемирно известного мамонтенка Любу.

Ледник Романтиков

Старейший ледник, который расположен в Приуральском районе на Полярном Урале. Добраться до него через горный массив Рай-Из туристам помогут опытные проводники. Гостей ожидают живописные виды и кристально чистая река Енга-Ю.

Гора Пендирмапэ

Горный пейзаж на Ямале
Горный пейзаж на Ямале
Фото:

Вершина Пендирмапэ находится в Приуральском районе округа на Полярном Урале. Массив ограничен двумя реками с двух сторон. Первые 4 километра путешественники будут подниматься вдоль ручья. Подъем достаточно сложный с крутыми склонами, он покрыт снегом и осыпью. С вершины открывается вид на многолетний ледник и озеро, которое скрыто под горой. Подъем и спуск в среднем занимает от 8 до 10 часов.

Нефритовая долина

Памятник природы Полярного Урала находится в природном парке «Полярно-Уральский». На территории парка открывается вид на нефритовый водопад и гору Динозавр. Туристы могут увидеть полудрагоценные камни и взять их с собой в качестве сувенира.

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Путешествие по Ямало-Ненецкому автономному округу является важным и захватывающим опытом для любого туриста. Северный край предлагает уникальные возможности для знакомства с удивительной природой, оригинальной культурой и образом жизни коренных народов. URA.RU расскажет о самых интересных природных и культурных достопримечательностях Ямала. Горнокнязевск — это поселок, который расположен на правом берегу реки Обь, в 15 километрах от города Салехард. На территории комплекса вы сможете увидеть стойбище, дома ненцев и их быт, национальную одежду и обряды. Каждый год в этнокомплексе проходят национальные праздники и массовые гуляния. Рыбацкая деревня Нанги расположена в 14 километрах от села Салемал на островной части. Ее окружает река Нангинская, берега которой усыпаны ягодами. В деревне можно увидеть остатки старых построек, на острове построены современные дома и баня. На территории острова путешественники могут устроить рыбалку и охоту в любой сезон года. Самый первый ямальский музей был построен в 1906 году. Сейчас в Салехарде хранятся подлинники истории и культуры коренных народов севера: предметы быта, живописи, оружия, а также палеонтологические останки, редкие фотографии и ботаническая коллекция. В музее можно посмотреть на всемирно известного мамонтенка Любу. Старейший ледник, который расположен в Приуральском районе на Полярном Урале. Добраться до него через горный массив Рай-Из туристам помогут опытные проводники. Гостей ожидают живописные виды и кристально чистая река Енга-Ю. Вершина Пендирмапэ находится в Приуральском районе округа на Полярном Урале. Массив ограничен двумя реками с двух сторон. Первые 4 километра путешественники будут подниматься вдоль ручья. Подъем достаточно сложный с крутыми склонами, он покрыт снегом и осыпью. С вершины открывается вид на многолетний ледник и озеро, которое скрыто под горой. Подъем и спуск в среднем занимает от 8 до 10 часов. Памятник природы Полярного Урала находится в природном парке «Полярно-Уральский». На территории парка открывается вид на нефритовый водопад и гору Динозавр. Туристы могут увидеть полудрагоценные камни и взять их с собой в качестве сувенира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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