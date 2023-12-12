Экс-владельца НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии за мошенничество

Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам колонии строго режима
Бизнесмен Дмитрий Мазуров приговорен судом к 10 годам колонии строгого режима. Наказание последовало за совершение мошенничества, растраты и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн.
«Суд приговорил бизнесмена Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима», — сообщает ТАСС из зала суда. Там добавили, что соответствующее решение было вынесено после совершения мошенничества, растраты и организации нападения на Юлию Мильштейн. Суд признал Мазурова виновным в растрате свыше 473 миллионов рублей и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам по предварительному сговору.
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