Экс-владельца НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии за мошенничество

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Рассмотрение Тверским районным судом ходатайства об аресте основателя ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Москва, мазуров дмитрий
Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам колонии строго режима Фото:

Бизнесмен Дмитрий Мазуров приговорен судом к 10 годам колонии строгого режима. Наказание последовало за совершение мошенничества, растраты и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн.

«Суд приговорил бизнесмена Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима», — сообщает ТАСС из зала суда. Там добавили, что соответствующее решение было вынесено после совершения мошенничества, растраты и организации нападения на Юлию Мильштейн. Суд признал Мазурова виновным в растрате свыше 473 миллионов рублей и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам по предварительному сговору.

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Бизнесмен Дмитрий Мазуров приговорен судом к 10 годам колонии строгого режима. Наказание последовало за совершение мошенничества, растраты и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн. «Суд приговорил бизнесмена Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима», — сообщает ТАСС из зала суда. Там добавили, что соответствующее решение было вынесено после совершения мошенничества, растраты и организации нападения на Юлию Мильштейн. Суд признал Мазурова виновным в растрате свыше 473 миллионов рублей и причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам по предварительному сговору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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