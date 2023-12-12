Мишустин рассказал, с кем Россия продолжает сотрудничать, несмотря на санкции

Мишустин заявил, что Россия укрепляет сотрудничество с дружественными странами

12 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Мишустин провел стратегическую сессию по развитию внешнеэкономической деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Санкции не стали помехой для укрепления экономической взаимосвязи с дружественными странами. За девять месяцев товарооборот с ними вырос на 21%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности. «Вопреки санкционному давлению, идет укрепление сотрудничества с конструктивно настроенными странами, прежде всего с партнерами по ЕАЭС, СНГ и ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. За девять месяцев товарооборот с этими государствами вырос на 21%», — сказал глава российского правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что в наибольшей степени в стоимостном выражении это произошло в торговле с такими странами как Китай, Турция, Белоруссия, Индия, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и Бразилия. Мишустин продолжил, что доля дружественных стран в российском товарообороте может превысить 90%. По его словам, роль стран, которые пытаются сдерживать Россию, сокращается до минимума. При этом разрывать экономическое сотрудничество с этими государствами Москва не намерена. «Россия будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие», — резюмировал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции не стали помехой для укрепления экономической взаимосвязи с дружественными странами. За девять месяцев товарооборот с ними вырос на 21%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности. «Вопреки санкционному давлению, идет укрепление сотрудничества с конструктивно настроенными странами, прежде всего с партнерами по ЕАЭС, СНГ и ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. За девять месяцев товарооборот с этими государствами вырос на 21%», — сказал глава российского правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что в наибольшей степени в стоимостном выражении это произошло в торговле с такими странами как Китай, Турция, Белоруссия, Индия, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и Бразилия. Мишустин продолжил, что доля дружественных стран в российском товарообороте может превысить 90%. По его словам, роль стран, которые пытаются сдерживать Россию, сокращается до минимума. При этом разрывать экономическое сотрудничество с этими государствами Москва не намерена. «Россия будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие», — резюмировал Мишустин.