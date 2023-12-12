Мишустин рассказал, с кем Россия продолжает сотрудничать, несмотря на санкции

Мишустин заявил, что Россия укрепляет сотрудничество с дружественными странами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Мишустин провел стратегическую сессию по развитию внешнеэкономической деятельности Фото:

Санкции не стали помехой для укрепления экономической взаимосвязи с дружественными странами. За девять месяцев товарооборот с ними вырос на 21%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности.

«Вопреки санкционному давлению, идет укрепление сотрудничества с конструктивно настроенными странами, прежде всего с партнерами по ЕАЭС, СНГ и ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. За девять месяцев товарооборот с этими государствами вырос на 21%», — сказал глава российского правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что в наибольшей степени в стоимостном выражении это произошло в торговле с такими странами как Китай, Турция, Белоруссия, Индия, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и Бразилия. Мишустин продолжил, что доля дружественных стран в российском товарообороте может превысить 90%.

По его словам, роль стран, которые пытаются сдерживать Россию, сокращается до минимума. При этом разрывать экономическое сотрудничество с этими государствами Москва не намерена. «Россия будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие», — резюмировал Мишустин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санкции не стали помехой для укрепления экономической взаимосвязи с дружественными странами. За девять месяцев товарооборот с ними вырос на 21%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности. «Вопреки санкционному давлению, идет укрепление сотрудничества с конструктивно настроенными странами, прежде всего с партнерами по ЕАЭС, СНГ и ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. За девять месяцев товарооборот с этими государствами вырос на 21%», — сказал глава российского правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что в наибольшей степени в стоимостном выражении это произошло в торговле с такими странами как Китай, Турция, Белоруссия, Индия, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и Бразилия. Мишустин продолжил, что доля дружественных стран в российском товарообороте может превысить 90%. По его словам, роль стран, которые пытаются сдерживать Россию, сокращается до минимума. При этом разрывать экономическое сотрудничество с этими государствами Москва не намерена. «Россия будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие», — резюмировал Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...