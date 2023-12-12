Сейм Польши выдвинул вотум доверия правительству Туска

12 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Оппозиционные фракции сейма проголосовали за вотум доверия правительству Туска Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска. Ранее его предложили в качестве кандидата на пост премьер-министра страны. Нижняя палата парламента Польши вынесла вотум доверия правительству Дональда Туска во время заседания, передает РИА Новости. За это проголосовали все оппозиционные фракции сейма. Ранее польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому. URA.RU приводило подробную информацию о том, чем известен Дональд Туск.

Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска. Ранее его предложили в качестве кандидата на пост премьер-министра страны. Нижняя палата парламента Польши вынесла вотум доверия правительству Дональда Туска во время заседания, передает РИА Новости. За это проголосовали все оппозиционные фракции сейма. Ранее польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому. URA.RU приводило подробную информацию о том, чем известен Дональд Туск.