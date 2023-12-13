Курганская прокуратура проверила квартиру, где замерзала пенсионерка

В Кургане прокуратура выехала в холодную квартиру инвалида Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане прокуратура провела выездную проверку после публикации URA.RU о замерзающей в квартире пожилом инвалиде. Ситуация поставлена на контроль ведомством, сообщили редакции в областной прокуратуре.

«В связи с размещением в СМИ информации о нарушении прав пенсионерки-инвалида 2 группы по поручению прокурора области Андрея Назарова прокуратурой г. Кургана организована проверка», — информирует пресс-служба ведомства. В проверке принимали участие представители соцзащиты, сотрудники ГЖИ и управляющей компании.

Выяснилось, что в пенсионерка проживала в холодной квартире. Температура в помещении была ниже нормы из-за отсутствия давления в батареях. Окна квартиры продуваются и еще больше охлаждают помещение.

Управляющей компании поручено провести срочный ремонт в квартире. «Прокуратура поручила ответственным органам незамедлительно принять меры к организации качественного теплоснабжения многоквартирного жилого дома и повышению температурного режима в занимаемом пожилой женщиной жилом помещении», — сообщили в ведомстве. Замерзающую пенсионерку на время ремонта приютят родственники. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка замерзает в своей квартире из-за сильных холодов. Температура в помещении не поднимается выше 14 градусов. Представители УК заявляли, что для решения проблемы собственнику нужно утеплить окна.