В магазине сети «Магнит» в Ишиме (Тюменская область) три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей. Фото ценника в социальных сетях выложил житель города.
«Сегодня в „Магните“. Цена на яйца: 30 штук за 509 рублей», — следует из поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».
На фото, приложенном к записи, ценник на продукт желтого цвета. Другими словами, данная цена акционная, со скидкой. Как указано на упаковке, она составляет 30%.
URA.RU направило запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что цена на яйца в России может снизиться к весне 2024 года. Однако это случится лишь в том случае, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными.
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