В Тюменской области цена на яйца достигла 500 рублей. Фото

В тюменском «Магните» три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Курган , витрина, яйца, кассета яиц
За упаковку в три десятка яиц просят 509 рублей, применяя скидку в 30% Фото:

В магазине сети «Магнит» в Ишиме (Тюменская область) три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей. Фото ценника в социальных сетях выложил житель города.

«Сегодня в „Магните“. Цена на яйца: 30 штук за 509 рублей», — следует из поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото, приложенном к записи, ценник на продукт желтого цвета. Другими словами, данная цена акционная, со скидкой. Как указано на упаковке, она составляет 30%.

URA.RU направило запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что цена на яйца в России может снизиться к весне 2024 года. Однако это случится лишь в том случае, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными.

Фото:

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В магазине сети «Магнит» в Ишиме (Тюменская область) три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей. Фото ценника в социальных сетях выложил житель города. «Сегодня в „Магните“. Цена на яйца: 30 штук за 509 рублей», — следует из поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, приложенном к записи, ценник на продукт желтого цвета. Другими словами, данная цена акционная, со скидкой. Как указано на упаковке, она составляет 30%. URA.RU направило запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что цена на яйца в России может снизиться к весне 2024 года. Однако это случится лишь в том случае, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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