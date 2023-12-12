В Тюменской области цена на яйца достигла 500 рублей. Фото

В тюменском «Магните» три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей

12 декабря 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

За упаковку в три десятка яиц просят 509 рублей, применяя скидку в 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В магазине сети «Магнит» в Ишиме (Тюменская область) три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей. Фото ценника в социальных сетях выложил житель города. «Сегодня в „Магните“. Цена на яйца: 30 штук за 509 рублей», — следует из поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, приложенном к записи, ценник на продукт желтого цвета. Другими словами, данная цена акционная, со скидкой. Как указано на упаковке, она составляет 30%. URA.RU направило запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что цена на яйца в России может снизиться к весне 2024 года. Однако это случится лишь в том случае, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными. Фото: vk.com/pereishima

В магазине сети «Магнит» в Ишиме (Тюменская область) три десятка яиц со скидкой продают за 509 рублей. Фото ценника в социальных сетях выложил житель города. «Сегодня в „Магните“. Цена на яйца: 30 штук за 509 рублей», — следует из поста в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, приложенном к записи, ценник на продукт желтого цвета. Другими словами, данная цена акционная, со скидкой. Как указано на упаковке, она составляет 30%. URA.RU направило запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что цена на яйца в России может снизиться к весне 2024 года. Однако это случится лишь в том случае, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными.