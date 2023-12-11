11 декабря 2023

Россиянам раскрыли, когда подешевеют яйца

Сенатор Сергей Митин: яйца в России могут подешеветь уже весной
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, упаковка, куриные яйца, расфасовка, фасованный товар
План по стабилизации цен на куриные яйца правительство РФ подготовило в ноябре Фото:

Цены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года при условии, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными и будут правильно функционировать. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«Если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — заявил Сергей Митин в интервью «Парламентской газете».

Политик отметил, что сейчас основная задача — стимулировать производителей и наладить производство. Это поможет создать условия, чтобы нарастить производство без дополнительного повышения цен. Отвечая на вопрос о том, будет ли снижение цен существенным, Митин отметил, что из-за развивающихся технологий и повышения общей производительности труда у производителей могут снизиться затраты, а соответственно и стоимость итоговой продукции.

По данным Росстата за ноябрь в России куриные яйца подорожали на 15%, передает телеканал RT. Генеральная прокуратура страны уже приступила к расследованию фактов завышения цен на яйца в стране. План по урегулированию цен подготовили в правительстве РФ в середине ноября.

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Цены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года при условии, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными и будут правильно функционировать. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. «Если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — заявил Сергей Митин в интервью «Парламентской газете». Политик отметил, что сейчас основная задача — стимулировать производителей и наладить производство. Это поможет создать условия, чтобы нарастить производство без дополнительного повышения цен. Отвечая на вопрос о том, будет ли снижение цен существенным, Митин отметил, что из-за развивающихся технологий и повышения общей производительности труда у производителей могут снизиться затраты, а соответственно и стоимость итоговой продукции. По данным Росстата за ноябрь в России куриные яйца подорожали на 15%, передает телеканал RT. Генеральная прокуратура страны уже приступила к расследованию фактов завышения цен на яйца в стране. План по урегулированию цен подготовили в правительстве РФ в середине ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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