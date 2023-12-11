Россиянам раскрыли, когда подешевеют яйца

Сенатор Сергей Митин: яйца в России могут подешеветь уже весной

12 декабря 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

План по стабилизации цен на куриные яйца правительство РФ подготовило в ноябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года при условии, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными и будут правильно функционировать. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. «Если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — заявил Сергей Митин в интервью «Парламентской газете». Политик отметил, что сейчас основная задача — стимулировать производителей и наладить производство. Это поможет создать условия, чтобы нарастить производство без дополнительного повышения цен. Отвечая на вопрос о том, будет ли снижение цен существенным, Митин отметил, что из-за развивающихся технологий и повышения общей производительности труда у производителей могут снизиться затраты, а соответственно и стоимость итоговой продукции. По данным Росстата за ноябрь в России куриные яйца подорожали на 15%, передает телеканал RT. Генеральная прокуратура страны уже приступила к расследованию фактов завышения цен на яйца в стране. План по урегулированию цен подготовили в правительстве РФ в середине ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года при условии, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными и будут правильно функционировать. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. «Если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — заявил Сергей Митин в интервью «Парламентской газете». Политик отметил, что сейчас основная задача — стимулировать производителей и наладить производство. Это поможет создать условия, чтобы нарастить производство без дополнительного повышения цен. Отвечая на вопрос о том, будет ли снижение цен существенным, Митин отметил, что из-за развивающихся технологий и повышения общей производительности труда у производителей могут снизиться затраты, а соответственно и стоимость итоговой продукции. По данным Росстата за ноябрь в России куриные яйца подорожали на 15%, передает телеканал RT. Генеральная прокуратура страны уже приступила к расследованию фактов завышения цен на яйца в стране. План по урегулированию цен подготовили в правительстве РФ в середине ноября.