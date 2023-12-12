В Сургуте увеличилась площадь пожара в гаражном комплексе

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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, брандспойт, огонь, тушение пожара, вода из шланга
В тушению пожара в Сургуте привлекли дополнительные пожарные расчеты Фото:

В Сургуте увеличилась площадь пожара в гаражном комплексе на улице Быстринская. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что к тушению привлекли дополнительные пожарные расчеты.

«Площадь пожара увеличилась и сейчас составляет порядка 350 квадратных метров. На месте пожара работают 11 единиц техники и 43 человека», — сообщили в МЧС.

Пожарные обнаружили внутри здания несколько машин и горючие жидкости. Спецслужбы продолжают бороться с огнем.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в гаражном кооперативе. Очевидцы слышали взрыв.

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В Сургуте увеличилась площадь пожара в гаражном комплексе на улице Быстринская. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что к тушению привлекли дополнительные пожарные расчеты. «Площадь пожара увеличилась и сейчас составляет порядка 350 квадратных метров. На месте пожара работают 11 единиц техники и 43 человека», — сообщили в МЧС. Пожарные обнаружили внутри здания несколько машин и горючие жидкости. Спецслужбы продолжают бороться с огнем. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в гаражном кооперативе. Очевидцы слышали взрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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