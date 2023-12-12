В тушению пожара в Сургуте привлекли дополнительные пожарные расчеты
В Сургуте увеличилась площадь пожара в гаражном комплексе на улице Быстринская. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что к тушению привлекли дополнительные пожарные расчеты.
«Площадь пожара увеличилась и сейчас составляет порядка 350 квадратных метров. На месте пожара работают 11 единиц техники и 43 человека», — сообщили в МЧС.
Пожарные обнаружили внутри здания несколько машин и горючие жидкости. Спецслужбы продолжают бороться с огнем.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в гаражном кооперативе. Очевидцы слышали взрыв.
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