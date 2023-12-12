В тушению пожара в Сургуте привлекли дополнительные пожарные расчеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте увеличилась площадь пожара в гаражном комплексе на улице Быстринская. В МЧС ХМАО агентству сообщили, что к тушению привлекли дополнительные пожарные расчеты.

«Площадь пожара увеличилась и сейчас составляет порядка 350 квадратных метров. На месте пожара работают 11 единиц техники и 43 человека», — сообщили в МЧС.

Пожарные обнаружили внутри здания несколько машин и горючие жидкости. Спецслужбы продолжают бороться с огнем.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в гаражном кооперативе. Очевидцы слышали взрыв.