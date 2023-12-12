SHOT рассказал о российском бойце, который 10 дней выживал с украинским солдатом

SHOT: военный с позывным «Бабка» находится в госпитале
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Один из раненых военных ВСУ оказал помощь российскому бойцу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию в одном из южных госпиталей. Об этом сообщила его мама.

«Сейчас он находится в одном из южных госпиталей. По ее словам, пока неизвестно, как долго продлится лечение», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на слова мамы военнослужащего. Она также рассказала, что сын похудел на 20 килограмм. При этом его фото ей показали знакомые только сегодня.

Сам боец рассказал telegram-каналу RT, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, помочь украинцу не удалось — было слишком поздно. У военного была сухая нога — гангрена.

Ранее telegram-канал Mash написал, что два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат ел снег, чтобы не умереть от обезвоживания и смог добраться до позиций ВС РФ.

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Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию в одном из южных госпиталей. Об этом сообщила его мама. «Сейчас он находится в одном из южных госпиталей. По ее словам, пока неизвестно, как долго продлится лечение», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на слова мамы военнослужащего. Она также рассказала, что сын похудел на 20 килограмм. При этом его фото ей показали знакомые только сегодня. Сам боец рассказал telegram-каналу RT, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, помочь украинцу не удалось — было слишком поздно. У военного была сухая нога — гангрена. Ранее telegram-канал Mash написал, что два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат ел снег, чтобы не умереть от обезвоживания и смог добраться до позиций ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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