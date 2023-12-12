SHOT рассказал о российском бойце, который 10 дней выживал с украинским солдатом

SHOT: военный с позывным «Бабка» находится в госпитале

12 декабря 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Один из раненых военных ВСУ оказал помощь российскому бойцу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию в одном из южных госпиталей. Об этом сообщила его мама. «Сейчас он находится в одном из южных госпиталей. По ее словам, пока неизвестно, как долго продлится лечение», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на слова мамы военнослужащего. Она также рассказала, что сын похудел на 20 килограмм. При этом его фото ей показали знакомые только сегодня. Сам боец рассказал telegram-каналу RT, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, помочь украинцу не удалось — было слишком поздно. У военного была сухая нога — гангрена. Ранее telegram-канал Mash написал, что два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат ел снег, чтобы не умереть от обезвоживания и смог добраться до позиций ВС РФ.

Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию в одном из южных госпиталей. Об этом сообщила его мама. «Сейчас он находится в одном из южных госпиталей. По ее словам, пока неизвестно, как долго продлится лечение», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на слова мамы военнослужащего. Она также рассказала, что сын похудел на 20 килограмм. При этом его фото ей показали знакомые только сегодня. Сам боец рассказал telegram-каналу RT, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, помочь украинцу не удалось — было слишком поздно. У военного была сухая нога — гангрена. Ранее telegram-канал Mash написал, что два тяжелораненых солдата России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат ел снег, чтобы не умереть от обезвоживания и смог добраться до позиций ВС РФ.