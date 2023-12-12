«Уралвагонзавод» и его гендиректор попали под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
«Уралвагонзавод» занимается выпуском военной техники Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США расширило санкционный список и внесло туда, в частности, концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) и генерального директора Александра Потапова. Информация появилась на официальном сайте минфина США.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков.

Ранее концерн внесли в санкционный список Канада и Япония. Санкции связаны со спецоперацией РФ на Украине. США уже вводили санкции в отношении концерна в 2014 году. В новом списке также присутствуют «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов США расширило санкционный список и внесло туда, в частности, концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) и генерального директора Александра Потапова. Информация появилась на официальном сайте минфина США. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее концерн внесли в санкционный список Канада и Япония. Санкции связаны со спецоперацией РФ на Украине. США уже вводили санкции в отношении концерна в 2014 году. В новом списке также присутствуют «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...