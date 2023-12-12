«Уралвагонзавод» и его гендиректор попали под санкции США

12 декабря 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» занимается выпуском военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США расширило санкционный список и внесло туда, в частности, концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) и генерального директора Александра Потапова. Информация появилась на официальном сайте минфина США. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее концерн внесли в санкционный список Канада и Япония. Санкции связаны со спецоперацией РФ на Украине. США уже вводили санкции в отношении концерна в 2014 году. В новом списке также присутствуют «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».

Министерство финансов США расширило санкционный список и внесло туда, в частности, концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) и генерального директора Александра Потапова. Информация появилась на официальном сайте минфина США. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее концерн внесли в санкционный список Канада и Япония. Санкции связаны со спецоперацией РФ на Украине. США уже вводили санкции в отношении концерна в 2014 году. В новом списке также присутствуют «Уралхеликом» (Уральская вертолетная компания) и АО Airburg, которое связывают с ОКБ «УзГА».