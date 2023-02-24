24 февраля 2023

Канада ввела санкции против «Уралвагонзавода»

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Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
Власти Канады ввели санкции против УВЗ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Канады ввели санкционные ограничения против нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») и АО конструкторское бюро «НПО Новатор» (Екатеринбург). Об этом следует из публикации на сайте местного МИД.

»№293 — НПО Новатор, №296 — «Уралвагонзавод», — следует из положения. Всего под санкции попали 129 российских физических и 63 юридических лица.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении трех депутатов Государственной Думы России от Свердловской области. Под ограничения попали Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак и Александр Демин,

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Власти Канады ввели санкционные ограничения против нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») и АО конструкторское бюро «НПО Новатор» (Екатеринбург). Об этом следует из публикации на сайте местного МИД. »№293 — НПО Новатор, №296 — «Уралвагонзавод», — следует из положения. Всего под санкции попали 129 российских физических и 63 юридических лица. Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении трех депутатов Государственной Думы России от Свердловской области. Под ограничения попали Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак и Александр Демин,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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