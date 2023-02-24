Канада ввела санкции против «Уралвагонзавода»

Власти Канады ввели санкции против УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Канады ввели санкционные ограничения против нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») и АО конструкторское бюро «НПО Новатор» (Екатеринбург). Об этом следует из публикации на сайте местного МИД.

»№293 — НПО Новатор, №296 — «Уралвагонзавод», — следует из положения. Всего под санкции попали 129 российских физических и 63 юридических лица.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении трех депутатов Государственной Думы России от Свердловской области. Под ограничения попали Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак и Александр Демин,