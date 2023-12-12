Власти в ХМАО назвали сроки открытия ледовых городков

Строительство ледовых городков в ХМАО завершат до 29 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Работы по строительству новогодних локаций в Нижневартовском районе завершат до 29 декабря Фото:

Населенные пункты Нижневартовского района готовятся к открытию ледовых городков. Мэрия сообщила, что все работы завершат до 29 декабря.

«На этой неделе завершится подготовка новогодней зоны в деревне Вата, где поставят праздничную ель и обустроят фотозону, на следующей неделе будут готовы снежные городки в Ларьяке, Ваховске,Охтеурье, Зайцевой Речке и Покуре. На центральной площади Излучинска новогоднюю площадку откроют в последнюю неделю декабря, а в Большетархово до 29 декабря построят горки возле культурно-досугового центра», — сообщили власти Нижневартовского района.

В Излучинске новогодний городок украсят фигуры Емели, трех богатырей, Деда Мороза, Снегурочки и символа этого года — дракона. В субботу в Зайцевой Речке откроется новый ледовый каток. Снежный городок в Новоаганске и праздничные локации в Агане уже готовы и радуют жителей.

Ранее URA.RU писало, что ледовый городок в Нижневартовске откроют 23 декабря. К открытию готовят развлекательную программу для детей.

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Населенные пункты Нижневартовского района готовятся к открытию ледовых городков. Мэрия сообщила, что все работы завершат до 29 декабря. «На этой неделе завершится подготовка новогодней зоны в деревне Вата, где поставят праздничную ель и обустроят фотозону, на следующей неделе будут готовы снежные городки в Ларьяке, Ваховске,Охтеурье, Зайцевой Речке и Покуре. На центральной площади Излучинска новогоднюю площадку откроют в последнюю неделю декабря, а в Большетархово до 29 декабря построят горки возле культурно-досугового центра», — сообщили власти Нижневартовского района. В Излучинске новогодний городок украсят фигуры Емели, трех богатырей, Деда Мороза, Снегурочки и символа этого года — дракона. В субботу в Зайцевой Речке откроется новый ледовый каток. Снежный городок в Новоаганске и праздничные локации в Агане уже готовы и радуют жителей. Ранее URA.RU писало, что ледовый городок в Нижневартовске откроют 23 декабря. К открытию готовят развлекательную программу для детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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