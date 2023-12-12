Московское жилье менеджера семьи Дубровских просят продать с торгов

Квартиру Алексея Павлюка (в центре) оценили 63,1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство от продажи с торгов столичной квартиры, которая принадлежит менеджеру семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка. С заявлением обратился финансовый управляющий Андрей Горлатов в рамках банкротства Павлюка. Речь идет о трехкомнатной квартире, которая расположена в доме на Дмитровском шоссе столицы.

«Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления финансового управляющего Горлатова Андрея Леонидович. об утверждении положения продажи имущества должника (квартира) Павлюка Алексея Юрьевича на 13 марта 2024 года. Финансовому управляющему представить подлинные доказательства в обоснование доводов, изложенных в ходатайстве», — указано в документах суда.

Данные о квартире изложены в сведениях о результатах инвентаризации имущества Павлюка на сервере СБИС. Площадь трехкомнатного жилья, с учетом лоджий, составляет 149, 6 квадратных метров. Квартира расположена на шестом этаже 28-этажного дома. Рыночная цена — 63,1 млн рублей. Квартиру собираются продавать для расчета с кредиторами.

Павлюк был менеджером Дубровских на протяжении нескольких лет. Он представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с семьей экс-губернатора. Некоторое время Павлюк руководил фирмой «Монтажник», которая также принадлежит Дубровского. В июле 2021 года Павлюка задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств «Монтажника». Суд приговорил его к 3,5 годам общего режима.

Еще до приговора Павлюка признали банкротом из-за долгов перед банками. Речь идет о задолженности в сотни миллионов рублей, иски от кредиторов продолжают поступать. Компания «Монтажник» обанкрочена. Борис Дубровский, как и сын Александр признаны финансово несостоятельными.

Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются. Павлюк отбывает наказание в одной из колоний Копейска, его адвокаты на связь с прессой не выходили.