Бывшему топ-менеджеру семьи челябинского экс-губернатора снизили срок в колонии

Алексей Павлюк проведет за решеткой 3,5 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему менеджеру семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Алексею Павлюку, уменьшили срок в колонии на полгода. Такое решение принял областной суд, рассмотрев 28 февраля апелляции сторон. Как уточнил URA.RU один из участников процесса, Павлюк проведет за решеткой 3,5 года.

«Адвокаты просили полностью оправдать своего подопечного. Однако тяжесть преступления, несмотря на то, что одно из обвинений исключили из-за истечения сроков давности, не дала суду поводов для удовлетворения апелляции. В итоге Павлюку лишь снизили срок заключения с 4 до 3,5 лет исправительной колонии общего режима», — сообщил URA.RU участник заседания.

Сначала Павлюк представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими. Компания хотела стать основным подрядчиком строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. Затем, когда Дубровские купили «Монтажник», Павлюк руководил этой фирмой.

В конце декабря Павлюка отправили в колонию общего режима сроком на четыре года. Его признали виновным по четырем статьям УК РФ. В суде было установлено, что с ноября 2019 года по июль 2020 года управленец заключил ряд заведомо невыгодных для «Монтажника» договоров, заплатив за ненужные услуги более 12,6 млн рублей. Кроме того, он мошенническим путем присваивал деньги предприятия себе, подделывал документы и занимался другими махинациями. Кульминацией преступной деятельности Павлюка стал суд с одним из кредиторов. Не желая возвращать 190 млн рублей, он представил суду в Костроме подложный документ.

«Монтажник» после покупки семьей Дубровского взял обязательство возвести в Челябинске конгресс-холл для проведения саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. В объект вложили несколько миллиардов бюджетных средств. Но стройку заморозили, а фирма заявила о банкротстве. После этого в отношении ряда чиновников были возбуждены уголовные дела, в том числе и в отношении Павлюка, который в свою очередь обвинил в развале компании Дубровского-старшего и его сына Александра.