С экс-главы семейной фирмы челябинского экс-губернатора требуют 930,5 млн рублей

Фирма Алексея Павлюка (на фото) принадлежит семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

ПО «Монтажник» (Магнитогорск, Челябинская область) требует 930,5 млн рублей с экс-директора компании Алексея Павлюка. Иск поступил Арбитражный суд Москвы в рамках банкротства Павлюка. Сама фирма, также признанная финансово несостоятельной, принадлежит семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского.

«В Арбитражный суд Москвы поступило требование ПО „Монтажник“ о включении суммы задолженности в размере 930 513 035,34 рублей в реестр требований кредиторов гражданина Павлюка Алексея Юрьевича. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления на 25.09.2023», — говорится в документе.

Сначала Павлюк представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими. Компания хотела стать основным подрядчиком строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. Затем Дубровские купили «Монтажник», и именно эта фирма занялась строительством конгресс-холла. Компанию возглавил Павлюк, с поста директор он уволился в октябре 2020 года.

В июле 2021 года Павлюка задержали в Москве и этапировали в Челябинск. К этому времени «Монтажник» был уже признан банкротом. Павлюку предъявили обвинение в мошенничестве, уходе от налогов и невыплате зарплаты. Он осужден на 3,5 года общего режима. Пока шло следствие, Павлюк был признан банкротом, он задолжал банкам сотни миллионов рублей.

Иск о включении 930,5 млн рублей в объем задолженности Павлюка подала конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка. Такую же сумму она требует взыскать с сына Бориса Дубровского, Александра, основного акционера фирмы, который также признан банкротом. Кроме того, Соломка требует признать банкротом Дубровского-старшего из-за долга в 37,5 млн рублей. Семья бывшего главы региона со СМИ не контактирует.