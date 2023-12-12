12 декабря 2023

Байден одобрил выделение Украине военной помощи на 200 млн долларов

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов», — передает Reuters. При этом Байден уточнил, что Конгресс США должен одобрить его решение о выделении помощи.

Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. Украинский лидер прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», что финансирование полностью прекратится, пишет Sky News, передает RT. В начале декабре официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США исчерпали возможности по оказанию помощи и сейчас находятся «на дне бочки».

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Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома. «Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов», — передает Reuters. При этом Байден уточнил, что Конгресс США должен одобрить его решение о выделении помощи. Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. Украинский лидер прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», что финансирование полностью прекратится, пишет Sky News, передает RT. В начале декабре официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США исчерпали возможности по оказанию помощи и сейчас находятся «на дне бочки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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