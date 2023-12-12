Байден одобрил выделение Украине военной помощи на 200 млн долларов

13 декабря 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.



«Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов», — передает Reuters. При этом Байден уточнил, что Конгресс США должен одобрить его решение о выделении помощи. Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. Украинский лидер прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», что финансирование полностью прекратится, пишет Sky News, передает RT. В начале декабре официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США исчерпали возможности по оказанию помощи и сейчас находятся «на дне бочки».

Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома. «Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов», — передает Reuters. При этом Байден уточнил, что Конгресс США должен одобрить его решение о выделении помощи. Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. Украинский лидер прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», что финансирование полностью прекратится, пишет Sky News, передает RT. В начале декабре официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США исчерпали возможности по оказанию помощи и сейчас находятся «на дне бочки».