Байден одобрил выделение Украине военной помощи на 200 млн долларов

Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
«Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов», — передает Reuters. При этом Байден уточнил, что Конгресс США должен одобрить его решение о выделении помощи.
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. Украинский лидер прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», что финансирование полностью прекратится, пишет Sky News, передает RT. В начале декабре официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США исчерпали возможности по оказанию помощи и сейчас находятся «на дне бочки».
Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
«Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов», — передает Reuters. При этом Байден уточнил, что Конгресс США должен одобрить его решение о выделении помощи. Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом. Украинский лидер прибыл в Вашингтон, потому что «он крайне обеспокоен», что финансирование полностью прекратится, пишет Sky News, передает RT. В начале декабре официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США исчерпали возможности по оказанию помощи и сейчас находятся «на дне бочки».