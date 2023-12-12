США наложили санкции на Пермский пороховой завод

13 декабря 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Пермский завод пополнил санкционный список США Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США внесли в санкционный список ФГП «Пермский пороховой завод». Соответствующая информация опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. «Обновление списка санкций США от 12 декабря. Добавленные организации: ФГП „Пермский пороховой завод“», — указано на сайте OFAC. Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Компания специализируется на выпуске снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, занимается изготовлением пороха, а также выпускает гражданскую продукцию. Ранее URA.RU писало о другом пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса.

США внесли в санкционный список ФГП «Пермский пороховой завод». Соответствующая информация опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. «Обновление списка санкций США от 12 декабря. Добавленные организации: ФГП „Пермский пороховой завод“», — указано на сайте OFAC. Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Компания специализируется на выпуске снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, занимается изготовлением пороха, а также выпускает гражданскую продукцию. Ранее URA.RU писало о другом пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса.