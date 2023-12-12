12 декабря 2023

США наложили санкции на Пермский пороховой завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Пермский завод пополнил санкционный список США Фото:
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США внесли в санкционный список ФГП «Пермский пороховой завод». Соответствующая информация опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

«Обновление списка санкций США от 12 декабря. Добавленные организации: ФГП „Пермский пороховой завод“», — указано на сайте OFAC.

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Компания специализируется на выпуске снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, занимается изготовлением пороха, а также выпускает гражданскую продукцию.

Ранее URA.RU писало о другом пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса.

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США внесли в санкционный список ФГП «Пермский пороховой завод». Соответствующая информация опубликована на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. «Обновление списка санкций США от 12 декабря. Добавленные организации: ФГП „Пермский пороховой завод“», — указано на сайте OFAC. Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Компания специализируется на выпуске снарядов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, занимается изготовлением пороха, а также выпускает гражданскую продукцию. Ранее URA.RU писало о другом пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который удалили из санкционного списка Минфина США, а после включили обратно из-за правки в названии предприятия. Причиной могло послужить добавление дефиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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