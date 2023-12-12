Посол США, раскрыл почему Пекин не дружит с Вашингтоном

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Посол Бернс: между США и КНР разногласия из-за конфликтов на Тайване и Украине

13 декабря 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Американцы обвинили Китай в неспособности проявить сочувствие к Израилю Фото: Георгий Бергал © URA.RU Неурегулированность ключевых вопросов о конфликте на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая. Об этом заявил американский посол в КНР Николас Бернс. «Мы не урегулировали наши основные разногласия. <…> У нас присутствуют фундаментальные различия в том, как мы видим ситуацию с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море», — сказал Бернс на брифинге для журналистов. По его словам, не решены ключевые разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа. Американский посол обвинил Китай в неспособности проявить сочувствие к гибели израильских граждан. А также призвал осудить действия ХАМАС.

Неурегулированность ключевых вопросов о конфликте на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая. Об этом заявил американский посол в КНР Николас Бернс. «Мы не урегулировали наши основные разногласия. <…> У нас присутствуют фундаментальные различия в том, как мы видим ситуацию с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море», — сказал Бернс на брифинге для журналистов. По его словам, не решены ключевые разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа. Американский посол обвинил Китай в неспособности проявить сочувствие к гибели израильских граждан. А также призвал осудить действия ХАМАС.