12 декабря 2023

Посол США, раскрыл почему Пекин не дружит с Вашингтоном

Посол Бернс: между США и КНР разногласия из-за конфликтов на Тайване и Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Американцы обвинили Китай в неспособности проявить сочувствие к Израилю Фото:

Неурегулированность ключевых вопросов о конфликте на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая. Об этом заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

«Мы не урегулировали наши основные разногласия. <…> У нас присутствуют фундаментальные различия в том, как мы видим ситуацию с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море», — сказал Бернс на брифинге для журналистов. По его словам, не решены ключевые разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа.

Американский посол обвинил Китай в неспособности проявить сочувствие к гибели израильских граждан. А также призвал осудить действия ХАМАС.

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Неурегулированность ключевых вопросов о конфликте на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая. Об этом заявил американский посол в КНР Николас Бернс. «Мы не урегулировали наши основные разногласия. <…> У нас присутствуют фундаментальные различия в том, как мы видим ситуацию с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море», — сказал Бернс на брифинге для журналистов. По его словам, не решены ключевые разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа. Американский посол обвинил Китай в неспособности проявить сочувствие к гибели израильских граждан. А также призвал осудить действия ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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