«Известия»: правительство РФ обнулило импортные пошлины на яйца

13 декабря 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Об этом рассказали источники на рынке. «Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, <…> средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%», — передает слова источника газета «Известия». Отмечается, что данное предложение комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию поддержала. Размер ввозной пошлины на яйцо сейчас 15% от стоимости продукции, сказано в сообщении. Уточняется, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня. Поставщики смогут ввести 1,2 млрд яиц. Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут стать ниже уже весной 2024 года. Но это случится только в том случае, если меры, которые приняло правительство, будут эффективными и правильно функционирующими.

Правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Об этом рассказали источники на рынке. «Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, <…> средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%», — передает слова источника газета «Известия». Отмечается, что данное предложение комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию поддержала. Размер ввозной пошлины на яйцо сейчас 15% от стоимости продукции, сказано в сообщении. Уточняется, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня. Поставщики смогут ввести 1,2 млрд яиц. Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут стать ниже уже весной 2024 года. Но это случится только в том случае, если меры, которые приняло правительство, будут эффективными и правильно функционирующими.