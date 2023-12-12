12 декабря 2023

«Известия»: правительство РФ обнулило импортные пошлины на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40% Фото:

Правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Об этом рассказали источники на рынке.

«Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, <…> средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%», — передает слова источника газета «Известия». Отмечается, что данное предложение комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию поддержала.

Размер ввозной пошлины на яйцо сейчас 15% от стоимости продукции, сказано в сообщении. Уточняется, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня. Поставщики смогут ввести 1,2 млрд яиц.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут стать ниже уже весной 2024 года. Но это случится только в том случае, если меры, которые приняло правительство, будут эффективными и правильно функционирующими.

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Правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Об этом рассказали источники на рынке. «Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, <…> средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%», — передает слова источника газета «Известия». Отмечается, что данное предложение комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию поддержала. Размер ввозной пошлины на яйцо сейчас 15% от стоимости продукции, сказано в сообщении. Уточняется, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня. Поставщики смогут ввести 1,2 млрд яиц. Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут стать ниже уже весной 2024 года. Но это случится только в том случае, если меры, которые приняло правительство, будут эффективными и правильно функционирующими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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