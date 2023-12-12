Байден: цель США, чтобы Украина победила Россию

13 декабря 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Цель США — победа Украины над Россией, сказал Байден Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки рассчитывают на победу Украины в текущем конфликте с Россией. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме. «Мы хотим, чтобы Украина выиграла <…> Как я уже говорил ранее, победа будет означать, что Украина является независимым государством и может защитить себя <…>. Это наша цель», — заявил Байден. США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. В ходе встречи с Зеленским Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на победу Украины в текущем конфликте с Россией. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме. «Мы хотим, чтобы Украина выиграла <…> Как я уже говорил ранее, победа будет означать, что Украина является независимым государством и может защитить себя <…>. Это наша цель», — заявил Байден. США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. В ходе встречи с Зеленским Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.