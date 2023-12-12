12 декабря 2023

Байден: цель США, чтобы Украина победила Россию

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Цель США — победа Украины над Россией, сказал Байден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на победу Украины в текущем конфликте с Россией. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме.

«Мы хотим, чтобы Украина выиграла <…> Как я уже говорил ранее, победа будет означать, что Украина является независимым государством и может защитить себя <…>. Это наша цель», — заявил Байден.

США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. В ходе встречи с Зеленским Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.

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Соединенные Штаты Америки рассчитывают на победу Украины в текущем конфликте с Россией. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме. «Мы хотим, чтобы Украина выиграла <…> Как я уже говорил ранее, победа будет означать, что Украина является независимым государством и может защитить себя <…>. Это наша цель», — заявил Байден. США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. В ходе встречи с Зеленским Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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