Госдеп США: новый пакет помощи станет одним из последних для Украины

13 декабря 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Новый пакет военной помощи Украине может стать последним, считает Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, который президент США Джо Байден одобрил для Украины, может стать одним из последних. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», — сказано в письменном заявлении Блинкена, опубликованном на официальном сайте госдепа. Ранее сообщалось, что Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Однако лидер США уточнил, что Конгресс страны должен утвердить его решение.

Новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, который президент США Джо Байден одобрил для Украины, может стать одним из последних. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», — сказано в письменном заявлении Блинкена, опубликованном на официальном сайте госдепа. Ранее сообщалось, что Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Однако лидер США уточнил, что Конгресс страны должен утвердить его решение.