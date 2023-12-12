Госдеп США: новый пакет помощи станет одним из последних для Украины

Новый пакет военной помощи Украине может стать последним, считает Блинкен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Новый пакет военной помощи на 200 млн долларов, который президент США Джо Байден одобрил для Украины, может стать одним из последних. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине», —
Ранее сообщалось, что Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Однако лидер США уточнил, что Конгресс страны должен утвердить его решение.
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