В России создадут новую снайперскую винтовку

13 декабря 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

В России в 2024 году появится облегченная снайперская винтовка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В России создают новую облегченную снайперскую штурмовую винтовку в сменных калибрах. Она сможет работать в режиме автоматического огня. В феврале—марте уже будут готовы первые опытные образцы. Об этом рассказал основатель предприятия-разработчика—Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Сегодня мы ведем разработку новой самозарядной винтовки на смену „Смершу“ и „Счетчику“. Принципиальное отличие от вышеупомянутых винтовок заключается в том, что винтовка калибра 308 win (7,62×51) будет в массогабаритных характеристиках автомата», — сказал Лобаев, передает РИА Новости. По его словам, винтовка будет весить 3,6 килограммов, что на килограмм легче «Счетчика» и зарубежных винтовок данного калибра. Также особенностью этого оружия является возможность устанавливать сменные личинки. С их помощью винтовка будет работать как снайперская или как автомат. Лобаев уточнил, что ожидаемый выпуск первых партий запланирован на февраль—март 2024 года. Ранее стало известно, что для Вооруженных сил России начали разрабатывать новую линейку беспилотников. Они будут оснащены подвесными огнеметами. Часть нового оружия уже готова и совсем скоро она поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В России создают новую облегченную снайперскую штурмовую винтовку в сменных калибрах. Она сможет работать в режиме автоматического огня. В феврале—марте уже будут готовы первые опытные образцы. Об этом рассказал основатель предприятия-разработчика—Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Сегодня мы ведем разработку новой самозарядной винтовки на смену „Смершу“ и „Счетчику“. Принципиальное отличие от вышеупомянутых винтовок заключается в том, что винтовка калибра 308 win (7,62×51) будет в массогабаритных характеристиках автомата», — сказал Лобаев, передает РИА Новости. По его словам, винтовка будет весить 3,6 килограммов, что на килограмм легче «Счетчика» и зарубежных винтовок данного калибра. Также особенностью этого оружия является возможность устанавливать сменные личинки. С их помощью винтовка будет работать как снайперская или как автомат. Лобаев уточнил, что ожидаемый выпуск первых партий запланирован на февраль—март 2024 года. Ранее стало известно, что для Вооруженных сил России начали разрабатывать новую линейку беспилотников. Они будут оснащены подвесными огнеметами. Часть нового оружия уже готова и совсем скоро она поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).