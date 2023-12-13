Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

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Правительство РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев раскритиковал рейды депутатов по «наливайкам» Фото:

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что из-за рейдов некоторых депутатов по магазинам в жилых домах, где продают алкоголь, складывается ложное впечатление о бездействии полиции. Об этом он сообщил в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Это создает ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенции. Сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП», — пишет РБК, ссылаясь на слова Владимира Колокольцева.

По словам главы МВД, часть депутатов Госдумы осуществляют рейды по таким магазинам и привлекают к этому внимание СМИ. Это нарушает действующий мораторий, добавил Колокольцев.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Закон был принят в первом чтении.

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Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что из-за рейдов некоторых депутатов по магазинам в жилых домах, где продают алкоголь, складывается ложное впечатление о бездействии полиции. Об этом он сообщил в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Это создает ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенции. Сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП», — пишет РБК, ссылаясь на слова Владимира Колокольцева. По словам главы МВД, часть депутатов Госдумы осуществляют рейды по таким магазинам и привлекают к этому внимание СМИ. Это нарушает действующий мораторий, добавил Колокольцев. Ранее Госдума приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Закон был принят в первом чтении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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