Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

13 декабря 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Владимир Колокольцев раскритиковал рейды депутатов по «наливайкам» Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что из-за рейдов некоторых депутатов по магазинам в жилых домах, где продают алкоголь, складывается ложное впечатление о бездействии полиции. Об этом он сообщил в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Это создает ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенции. Сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП», — пишет РБК, ссылаясь на слова Владимира Колокольцева. По словам главы МВД, часть депутатов Госдумы осуществляют рейды по таким магазинам и привлекают к этому внимание СМИ. Это нарушает действующий мораторий, добавил Колокольцев. Ранее Госдума приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Закон был принят в первом чтении.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что из-за рейдов некоторых депутатов по магазинам в жилых домах, где продают алкоголь, складывается ложное впечатление о бездействии полиции. Об этом он сообщил в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Это создает ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенции. Сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП», — пишет РБК, ссылаясь на слова Владимира Колокольцева. По словам главы МВД, часть депутатов Госдумы осуществляют рейды по таким магазинам и привлекают к этому внимание СМИ. Это нарушает действующий мораторий, добавил Колокольцев. Ранее Госдума приняла законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Закон был принят в первом чтении.