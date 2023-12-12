Силовики задержали мэра челябинского города

Сотрудники ФСБ и полиции утром 13 декабря задержали мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова и подозреваемого в даче ему взятки. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, его подозревают в коррупции.
«Виноградова задержали. Основанием стало получение взятки в прошлом. Точный период и сумма взятки пока остаются не назваными. В администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой управления ФСБ по Челябинской области. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону пообещали уточнить информацию. Сам Виноградов на звонок агентства не ответил.
Виноградов уже находился под следствием. Весной 2021 года на него возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. Следствие считало, что он причастен к передаче оборудования, принадлежащего теплоснабжающей организации, другой фирме. Однако доказать виновность Виноградова в суде не удалось. В ответ глава города подал иск против Минфина РФ с требованием возместить ему причиненный ущерб. Сумма требований составила 10 млн рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.