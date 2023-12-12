12 декабря 2023

Стало известно, когда в домах Соликамска включат тепло

В Соликамске из-за аварии без отопления и горячей воды осталось семь жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 12 декабря Фото:

Аварию, из-за которой десятки жилых домов в Соликамске (Пермский край) остались без отопления, планируют устранить до 13:00. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

«По предварительной информации срок устранения аварийной ситуации — до 13.00 13 декабря. На устранение аварии задействовано 2 аварийные бригады и 4 единицы спецтехники, все необходимые материалы и средства для устранения аварии имеются. В настоящее под отключением остаются семь многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 12 декабря на теплотрассе по улице Кузнецова. Без отопления и горячей воды остались дома 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города Соликамска.

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Аварию, из-за которой десятки жилых домов в Соликамске (Пермский край) остались без отопления, планируют устранить до 13:00. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ. «По предварительной информации срок устранения аварийной ситуации — до 13.00 13 декабря. На устранение аварии задействовано 2 аварийные бригады и 4 единицы спецтехники, все необходимые материалы и средства для устранения аварии имеются. В настоящее под отключением остаются семь многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве. Авария произошла 12 декабря на теплотрассе по улице Кузнецова. Без отопления и горячей воды остались дома 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города Соликамска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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