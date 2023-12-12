12 декабря 2023

В центре Кургана рядом с гимназией образовалась свалка

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, мусор, бытовые отходы, контейнер для мусора
Местные предполагают, что регоператор не вывозил мусор из-за морозов (архивное фото) Фото:

Во дворе дома по улице Кирова, 117 мусорные контейнеры переполнены, а площадка вокруг завалена пакетами с отходами. Об этом с URA.RU рассказал читатель и предоставил фотографию.

«Видимо из-за морозов не убирали. Это во дворе через дорогу от 30 гимназии. Подозреваю, что и в других также было, хотя сейчас потеплело, а мусор на месте», — прокомментировал фотографию читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый город». Оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе сообщили, что дадут пояснение позднее.

Ранее URA.RU писало, что напротив административного здания подконтрольной мэрии организации контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов были завалены мусором. Птицы растаскивали его по округе.

После заполнения контейнеров мусором, люди стали складывать мешки рядом с ними
После заполнения контейнеров мусором, люди стали складывать мешки рядом с ними
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Во дворе дома по улице Кирова, 117 мусорные контейнеры переполнены, а площадка вокруг завалена пакетами с отходами. Об этом с URA.RU рассказал читатель и предоставил фотографию. «Видимо из-за морозов не убирали. Это во дворе через дорогу от 30 гимназии. Подозреваю, что и в других также было, хотя сейчас потеплело, а мусор на месте», — прокомментировал фотографию читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый город». Оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе сообщили, что дадут пояснение позднее. Ранее URA.RU писало, что напротив административного здания подконтрольной мэрии организации контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов были завалены мусором. Птицы растаскивали его по округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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