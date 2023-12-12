В центре Кургана рядом с гимназией образовалась свалка

Местные предполагают, что регоператор не вывозил мусор из-за морозов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во дворе дома по улице Кирова, 117 мусорные контейнеры переполнены, а площадка вокруг завалена пакетами с отходами. Об этом с URA.RU рассказал читатель и предоставил фотографию.

«Видимо из-за морозов не убирали. Это во дворе через дорогу от 30 гимназии. Подозреваю, что и в других также было, хотя сейчас потеплело, а мусор на месте», — прокомментировал фотографию читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый город». Оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе сообщили, что дадут пояснение позднее.

Ранее URA.RU писало, что напротив административного здания подконтрольной мэрии организации контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов были завалены мусором. Птицы растаскивали его по округе.