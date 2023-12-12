Директор нацпарка «Таганай» не смогла выйти из СИЗО

13 декабря 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Эльвина Новоселова осталась в СИЗО до 10 января Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева Директор нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Эльвина Новоселова, обвиняемая в получении крупных взяток, не смогла выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение о содержании ее под стражей оставили в силе. «Областной суд с учетом позиции прокурора оставил меру пресечения Новоселовой в виде содержания под стражей без изменения. Обвиняемая пробудет в СИЗО до 10 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что адвокаты просили суд избрать для своей клиентки более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По итогу апелляционная жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения. Новоселову задержали сотрудники УФСБ по региону 20 ноября. Вместе с ней арестовали ее заместителя Евгения Пузанова. Однако ключевой фигурой в уголовном деле стал замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. У следствия есть основания полагать, что именно он стал организатором коррупционной схемы.

Директор нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Эльвина Новоселова, обвиняемая в получении крупных взяток, не смогла выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение о содержании ее под стражей оставили в силе. «Областной суд с учетом позиции прокурора оставил меру пресечения Новоселовой в виде содержания под стражей без изменения. Обвиняемая пробудет в СИЗО до 10 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что адвокаты просили суд избрать для своей клиентки более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По итогу апелляционная жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения. Новоселову задержали сотрудники УФСБ по региону 20 ноября. Вместе с ней арестовали ее заместителя Евгения Пузанова. Однако ключевой фигурой в уголовном деле стал замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. У следствия есть основания полагать, что именно он стал организатором коррупционной схемы.