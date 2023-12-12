12 декабря 2023

Директор нацпарка «Таганай» не смогла выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эльвина Новоселова осталась в СИЗО до 10 января Фото:
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Директор нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Эльвина Новоселова, обвиняемая в получении крупных взяток, не смогла выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение о содержании ее под стражей оставили в силе.

«Областной суд с учетом позиции прокурора оставил меру пресечения Новоселовой в виде содержания под стражей без изменения. Обвиняемая пробудет в СИЗО до 10 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что адвокаты просили суд избрать для своей клиентки более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По итогу апелляционная жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения.

Новоселову задержали сотрудники УФСБ по региону 20 ноября. Вместе с ней арестовали ее заместителя Евгения Пузанова. Однако ключевой фигурой в уголовном деле стал замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. У следствия есть основания полагать, что именно он стал организатором коррупционной схемы.

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Директор нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Эльвина Новоселова, обвиняемая в получении крупных взяток, не смогла выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение о содержании ее под стражей оставили в силе. «Областной суд с учетом позиции прокурора оставил меру пресечения Новоселовой в виде содержания под стражей без изменения. Обвиняемая пробудет в СИЗО до 10 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что адвокаты просили суд избрать для своей клиентки более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По итогу апелляционная жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения. Новоселову задержали сотрудники УФСБ по региону 20 ноября. Вместе с ней арестовали ее заместителя Евгения Пузанова. Однако ключевой фигурой в уголовном деле стал замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. У следствия есть основания полагать, что именно он стал организатором коррупционной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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