Кого задержали вместе с экс-директором челябинского нацпарка «Таганай» Яковлевым

По делу экс-директора нацпарка «Таганай» Яковлева проходят двое его подчиненных

21 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Алексей Яковлев действовал по договоренности с руководством парка «Таганай» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По делу задержанного ФСБ замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-главы нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Алексея Яковлева проходят двое его бывших сотрудников. Как действовал бывший глава нацпарка и кого еще затянул в пучину уголовных дел — в сбойке URA.RU. Когда возбудили дело Уголовное дело в отношении Яковлева было возбуждено в четвертом следственном управлении в Екатеринбурге еще 10 ноября. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, заняв пост замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, Яковлев не забыл о месте, с которого начался его карьерный взлет. Он продолжал общаться с руководством нацпарка, в частности, с Эльвиной Новоселовой. Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» Яковлева отправили в СИЗО Подробности дела Именно Новоселовой в марте 2021 года Яковлев сделал предложение платить за общее покровительство. За это он попросил 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом деньги предложил брать из премий сотрудников парка. Согласившись с предложением Яковлева, Новоселова делала все по отработанной схеме: подписывала документы о премировании — забирала деньги себе — через посредника в лице Евгения Пузанова передавала Яковлеву. Совсем скоро Новоселова стала директором парка. Пузанов, в свою очередь, занял пост ее заместителя. Задержание Яковлева и его бывших сотрудников Яковлева задержали 20 ноября в Москве. В тот же день его доставили в наручниках в Челябинске. В нацпарке прошли обыски. Новоселову и Пузанова увезли на допрос в Екатеринбург. Избрание меры пресечения Учитывая тяжесть преступления Центральный райсуд Челябинска 21 ноября отправил Яковлева в СИЗО. Бывшего главу нацпарка закрыли в СИЗО до 10 января. Общая сумма инкриминируемых взяток Яковлеву составляет 1 млн 100 тысяч рублей. Следствие также потребовало арестовать Новоселова и Пузанова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По делу задержанного ФСБ замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-главы нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Алексея Яковлева проходят двое его бывших сотрудников. Как действовал бывший глава нацпарка и кого еще затянул в пучину уголовных дел — в сбойке URA.RU. Когда возбудили дело Уголовное дело в отношении Яковлева было возбуждено в четвертом следственном управлении в Екатеринбурге еще 10 ноября. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, заняв пост замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, Яковлев не забыл о месте, с которого начался его карьерный взлет. Он продолжал общаться с руководством нацпарка, в частности, с Эльвиной Новоселовой. Подробности дела Именно Новоселовой в марте 2021 года Яковлев сделал предложение платить за общее покровительство. За это он попросил 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом деньги предложил брать из премий сотрудников парка. Согласившись с предложением Яковлева, Новоселова делала все по отработанной схеме: подписывала документы о премировании — забирала деньги себе — через посредника в лице Евгения Пузанова передавала Яковлеву. Совсем скоро Новоселова стала директором парка. Пузанов, в свою очередь, занял пост ее заместителя. Задержание Яковлева и его бывших сотрудников Яковлева задержали 20 ноября в Москве. В тот же день его доставили в наручниках в Челябинске. В нацпарке прошли обыски. Новоселову и Пузанова увезли на допрос в Екатеринбург. Избрание меры пресечения Учитывая тяжесть преступления Центральный райсуд Челябинска 21 ноября отправил Яковлева в СИЗО. Бывшего главу нацпарка закрыли в СИЗО до 10 января. Общая сумма инкриминируемых взяток Яковлеву составляет 1 млн 100 тысяч рублей. Следствие также потребовало арестовать Новоселова и Пузанова.