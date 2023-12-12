Независимый профсоюз подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за отсутствия индексации зарплаты работникам

Профсоюз добивается индексации зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза» через суд

13 декабря 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Вопрос индексации зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза» будет решать суд Фото: Алексей Андронов © URA.RU Независимый профсоюз «Профсвобода» подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что нефтяникам не проиндексировали зарплату. Председатель профсоюзного комитета Александр Захаркин сообщил агентству, что профсоюз потребовал признать действия руководства предприятия незаконными. «У профсоюза есть право, установленное законом, об обращении в суд по своей инициативе для разрешения трудовых споров и защиты прав работников. Сегодня ППО „Профсвобода“ по своей инициативе подал иск в суд на „Сургутнефтегаз“, в котором потребовал признать незаконным нарушение условий коллективного договора, а именно — отсутствие индексации заработной платы с июня 2022 года по настоящее время», — объяснил Захаркин. Профсоюз уже имеют практику защиты прав работников «Сургутнефтегаза». При содействии ППО нескольким сотрудникам предприятия удалось отсудить у компании недополученные премии и положенные по закону прибавки к зарплате. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие индексации зарплаты, которую по коллективному договору им должны были произвести в течение 2023 года. Заданные руководству вопросы о повышении тарифов остались без ответа.

Независимый профсоюз «Профсвобода» подал в суд на «Сургутнефтегаз» из-за того, что нефтяникам не проиндексировали зарплату. Председатель профсоюзного комитета Александр Захаркин сообщил агентству, что профсоюз потребовал признать действия руководства предприятия незаконными. «У профсоюза есть право, установленное законом, об обращении в суд по своей инициативе для разрешения трудовых споров и защиты прав работников. Сегодня ППО „Профсвобода“ по своей инициативе подал иск в суд на „Сургутнефтегаз“, в котором потребовал признать незаконным нарушение условий коллективного договора, а именно — отсутствие индексации заработной платы с июня 2022 года по настоящее время», — объяснил Захаркин. Профсоюз уже имеют практику защиты прав работников «Сургутнефтегаза». При содействии ППО нескольким сотрудникам предприятия удалось отсудить у компании недополученные премии и положенные по закону прибавки к зарплате. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» комментировать ситуацию отказались. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие индексации зарплаты, которую по коллективному договору им должны были произвести в течение 2023 года. Заданные руководству вопросы о повышении тарифов остались без ответа.