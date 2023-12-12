В Троицке ФСБ задержала коммерсанта по подозрению в даче взятки мэру

13 декабря 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали владельца сети гипермаркетов «Копеечка» Дмитрия Виноградова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ 13 декабря задержали предполагаемого взяткодателя, от которого мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов получил деньги. По данным URA.RU, им стал владелец сети «Копеечка» Дмитрий Виноградов. «Предварительно, владелец магазина расплатился с мэром за подписанное разрешение о сдачи магазина в эксплуатацию. Взятка была в виде подаренного тренажера», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, для задержания Виноградовых была организована межведомственная операция. Пока полиция задерживала мэра города, сотрудники УФСБ пришли за коммерсантом. Сейчас оба находятся на допросе в СК. В настоящий момент они проходят по делу в качестве подозреваемых. Обвинения им не предъявлены. В пресс-службе СКР по региону обещали уточнить информацию по задержанию Виноградова. Мэр на звонок URA.RU пока не отвечает. Операция по задержанию прошла ранним утром 13 декабря. По предварительной информации, мэра города подозревают в получении взяток. Точный период и сумма взяток пока остаются не названными. Обновлено в 12:19 по Уральскому времени: «С марта по апрель 2020 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За ускоренное беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ФСБ 13 декабря задержали предполагаемого взяткодателя, от которого мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов получил деньги. По данным URA.RU, им стал владелец сети «Копеечка» Дмитрий Виноградов. «Предварительно, владелец магазина расплатился с мэром за подписанное разрешение о сдачи магазина в эксплуатацию. Взятка была в виде подаренного тренажера», — рассказал URA.RU источник. По данным агентства, для задержания Виноградовых была организована межведомственная операция. Пока полиция задерживала мэра города, сотрудники УФСБ пришли за коммерсантом. Сейчас оба находятся на допросе в СК. В настоящий момент они проходят по делу в качестве подозреваемых. Обвинения им не предъявлены. В пресс-службе СКР по региону обещали уточнить информацию по задержанию Виноградова. Мэр на звонок URA.RU пока не отвечает. Операция по задержанию прошла ранним утром 13 декабря. По предварительной информации, мэра города подозревают в получении взяток. Точный период и сумма взяток пока остаются не названными. Обновлено в 12:19 по Уральскому времени: «С марта по апрель 2020 года глава Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За ускоренное беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.