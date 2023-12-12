В ЯНАО жильцы новостройки замерзают из-за ошибок застройщика

В Лабытнанги застройщики допустили ошибку в планировке строительства нового дома

Жители Лабытнанги вынуждены пользоваться обогревателями в своих квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) жильцы новостройки, которую приняли в эксплуатацию год назад, замерзают из-за ошибок застройщика. Жительница дома написала в соцсети «ВКонтакте», что в некоторых квартирах температура достигает не больше 15 градусов тепла.

«Куда смотрела администрация, когда год назад принимали дом по улице Ивана Путилина? Долго мы будем мучаться и исправлять все косяки застройщика? В большинстве квартир холодно! В одной квартире тепло, в другой замерзают окна, покрываются льдом, холод — всего лишь +15 градусов. Из окон дует, резинки меняли в том году, толку от них нет! Застройщик реагировать на заявки не особо желает, как и УК», — написала жительница города в сообществе «Лабытнанги Info».

Горожанка поделилась, что из-за проблем с отоплением семье приходится пользоваться обогревателем, в следствии чего сумма за использование электроэнергии значительно увеличивается. «Мы спим под двумя одеялами, ванну принять невозможно, пол ледяной, тепло уходит за считанные минуты! За коммуналку выходят бешеные суммы! Если я буду включать обогреватель, у меня за месяц выйдет от 13 тысяч рублей! И самое безобразное, когда отключают свет, выключаются и батареи», — рассказала женщина.

В городской администрации сообщили, что специалисты связались с ответственной организацией. «Сотрудники ответственной организации выедут для обследования и определения фронта работ, которые будут обязаны выполнить», — говорится в сообщении.

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