Курганским бойцам СВО дадут бесплатных юристов

В облдуме принимают поправки в закон о бесплатной юридической помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участники специальной военной операции будут включены в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в Курганской области. Законопроект обсудили депутаты облдумы на комитете по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент URA.RU. Однако, региону не хватает военных юристов, отметили представители курганского филиала фонда «Защитники отечества».

«У нас заключены соглашения со всеми органами исполнительной власти, коллегией адвокатов. На сегодня фонд получает необходимую поддержку в решении вопросов. Но, к сожалению, нет грамотных сильных военных юристов. Вопросы, касающиеся регионального законодательства, решаются. А вопросы на стыке с Минобороны — сложно», — сказала заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Вера Демина.

Демина надеется на улучшение качества оказания юридической помощи участникам СВО. Законопроект о бесплатной юридической помощи в Курганской области дополняет перечень граждан категорией участников СВО, а также тех, кто с 2014 года принимал участие в военных действиях. С января 2024 года устанавливается компенсация из бюджета области адвокатам за оказанные услуги.

На комитете отметили, что незнание военного законодательства приводит граждан к серьезным ошибкам. Так, курганец после тяжелого ранения оказался в числе дезертиров. «Боец из Курганской области был закреплен за воинской частью Хабаровска. После тяжелого ранения его отправили в Хабаровск. Он передвигаться может только на коляске. Родители его забрали домой из Хабаровска. Оказывается, надо было из госпиталя приехать в воинскую часть Хабаровска, сняться с учета, забрать личное дело, только после этого ехать домой. Он награжден боевыми наградами, орденом мужества, имеет тяжелые ранения, при этом почти полгода числился дезертиром», — рассказала Демина пример одного из подопечных филиала фонда.

Дополнения в законопроект о бесплатной юридической помощи в Курганской области будет вынесен на заседание облдумы. URA.RU писало, что в регионе бесплатно оказывают юридическую помощь десятки адвокатов, которые участвуют в госпрограмме. Консультацию могут получить малоимущие, инвалиды, ветераны и пенсионеры.