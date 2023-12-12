Блогер из Екатеринбурга пояснила, как будет готовиться в президенты РФ

Блогер из Екатеринбурга проведет встречу, чтобы собрать подписи в свою пользу

13 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Блогер планирует собрать подписи в воскресенье, чтобы дальше продвигаться на пост президента Фото: личная страница в соцсетях Рады Русских Блогер из Екатеринбурга Рада Русских, которая объявила о желании баллотироваться в президенты России, начала готовиться к первому этапу. Девушка планирует быть самовыдвиженцем, но для этого ей надо собрать 500 нотариально заверенных подписей. Об этом она рассказала в своем аккаунте Instagram (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Мы две недели готовили документы, еще нужна неделя плотной работы и нужно отработать первый этап. Что это такое? Мы подали заявление в ЦИК, после этого мы можем провести собрание сторонников, которые согласны, что я могу являться самовыдвиженцем. Невозможно им стать, если в вас не поверило 500 человек. Моя задача 17 декабря собрать эти 500 подписей», — пояснила девушка. Рада уточняет, что ее деятельность, о которой она сейчас рассказывает, — это еще не выборы. Пока ей нужно подать ряд документов, чтобы ее начали рассматривать как кандидата. «Я достаточно крепкий боец, если мне настучат по голове, я не скажу, что почувствую себя глубоко несчастной или обиженной. У меня есть достаточно много опыта, я закаленная. Я не боюсь, что на меня будут давления, гонения, не боюсь физической боли. Я хороший первопроходец. Считаю, что нужно этим воспользоваться», — заявила блогер. О том, что Русских решила баллотироваться в президенты Российской Федерации она объявила в ночь на 13 декабря. Она известна как профессиональный визажист и владелица бьюти-бизнеса. Также девушка увлекается эзотерикой и магией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских, которая объявила о желании баллотироваться в президенты России, начала готовиться к первому этапу. Девушка планирует быть самовыдвиженцем, но для этого ей надо собрать 500 нотариально заверенных подписей. Об этом она рассказала в своем аккаунте Instagram (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Мы две недели готовили документы, еще нужна неделя плотной работы и нужно отработать первый этап. Что это такое? Мы подали заявление в ЦИК, после этого мы можем провести собрание сторонников, которые согласны, что я могу являться самовыдвиженцем. Невозможно им стать, если в вас не поверило 500 человек. Моя задача 17 декабря собрать эти 500 подписей», — пояснила девушка. Рада уточняет, что ее деятельность, о которой она сейчас рассказывает, — это еще не выборы. Пока ей нужно подать ряд документов, чтобы ее начали рассматривать как кандидата. «Я достаточно крепкий боец, если мне настучат по голове, я не скажу, что почувствую себя глубоко несчастной или обиженной. У меня есть достаточно много опыта, я закаленная. Я не боюсь, что на меня будут давления, гонения, не боюсь физической боли. Я хороший первопроходец. Считаю, что нужно этим воспользоваться», — заявила блогер. О том, что Русских решила баллотироваться в президенты Российской Федерации она объявила в ночь на 13 декабря. Она известна как профессиональный визажист и владелица бьюти-бизнеса. Также девушка увлекается эзотерикой и магией.