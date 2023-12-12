Тюменцам помогут с получением грантов от Путина

В Тюмени откроют офис Президентского фонда культурных инициатив

13 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени откроют проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который поможет увеличить конверсию одобренных заявок на президентские гранты. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Для увеличения конверсии одобренных заявок в Тюмени будет создан проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Он откроется сегодня, 13 декабря», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в Тюмени прошел семинар генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. Во время своего выступления он указал на главные ошибки, которые допускают претенденты на получение грантовой поддержку. «Главная ошибка — подать заявку в последний день. По его словам, так поступают от 50% до 70% участников. Кроме того, соискатели невнимательно читают нормативные документы, поэтому не выполняют необходимые условия», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. За прошедшие десять конкурсов тюменцы подали 1132 заявки на получение грантовой поддержки. 116 из них были одобрены. Общая сумма выплат составила 133 млн рублей. Ранее агентство писало о том, что шесть тюменских проектов стали победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма выигранных грантов превысила 5,17 млн рублей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени откроют проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который поможет увеличить конверсию одобренных заявок на президентские гранты. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Для увеличения конверсии одобренных заявок в Тюмени будет создан проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Он откроется сегодня, 13 декабря», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в Тюмени прошел семинар генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. Во время своего выступления он указал на главные ошибки, которые допускают претенденты на получение грантовой поддержку. «Главная ошибка — подать заявку в последний день. По его словам, так поступают от 50% до 70% участников. Кроме того, соискатели невнимательно читают нормативные документы, поэтому не выполняют необходимые условия», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. За прошедшие десять конкурсов тюменцы подали 1132 заявки на получение грантовой поддержки. 116 из них были одобрены. Общая сумма выплат составила 133 млн рублей. Ранее агентство писало о том, что шесть тюменских проектов стали победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма выигранных грантов превысила 5,17 млн рублей