08 октября 2023
07 октября 2023

Президентский фонд поможет тюменцам реализовать важные проекты

Тюменские проекты стали победителями спецконкурса фонда культурных инициатив
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы получат 5,17 млн рублей на реализацию проектов культурного развития Фото:

Шесть тюменских проектов стали победителями специального конкурса Президенствого фонда культурных инициатив. Об этом сообщает официальный сайт фонда.

«Первый спецконкурс 2023. Победителями являются шесть проектов, заявленных соискателями из Тюменской области. Общая сумма выигранных грантов превышает 5,17 млн рублей», — сообщает портал.

Известно, что один из грантов будет потрачен на межрегиональный проект «Кинопедагогика в ЛНР». Как отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, участие в таких конкурсах помогает регионам воплощать в жизнь яркие и интересные проекты. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта», — приводит слова Якушева официальный сайт уральского полпреда.

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Шесть тюменских проектов стали победителями специального конкурса Президенствого фонда культурных инициатив. Об этом сообщает официальный сайт фонда. «Первый спецконкурс 2023. Победителями являются шесть проектов, заявленных соискателями из Тюменской области. Общая сумма выигранных грантов превышает 5,17 млн рублей», — сообщает портал. Известно, что один из грантов будет потрачен на межрегиональный проект «Кинопедагогика в ЛНР». Как отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, участие в таких конкурсах помогает регионам воплощать в жизнь яркие и интересные проекты. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта», — приводит слова Якушева официальный сайт уральского полпреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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