12 декабря 2023

Представители Генпрокуратуры РФ отчитали курганских чиновников за долгострой

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Представители Генпрокуратуры обязали курганских чиновников подключить дома к централизованной канализации раньше срока Фото:

Представители Генеральной прокуратуры в Уральском округе отчитали курганских чиновников из администрации и областного департамента ЖКХ из-за проблемной канализации в Восточном микрорайоне и потребовали выполнения работ по ней в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«Была видеоконференцсвязь (ВКС) с Генпрокуратурой по ситуации с канализацией в Восточном на улице Гагарина. Участвовали директор департамента областного строительства Ирина Саблукова, начальник Госжилинспекции, директор управкомпании „Прометей“, высокопоставленные чиновники мэрии. Генпрокурор отчитал всех! Обязал подключить дома к центру канализации и возместить ущерб в ближайшее время», — сообщил Камшилов. Также, по его словам, на ВКС присутствовал курганский прокурор Виталий Долгушин, который отметил, что держит ситуацию на контроле, и рассказал о том, как уже несколько раз выдавал предписания по данной канализации.

По информации Камшилова, во время видеоконференции мэрия пообещала закончить работы к концу 2024 года, что не устроило областной департамент и Генпрокуратуру. Также он раскритиковал недавнее заявление мэрии о том, что курганцы должны подключать свои дома к канализации самостоятельно.

Редакция URA.RU отправила запросы по теме в пресс-службу мэрии и Курганскую областную прокуратуру. После получения ответов новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что изначально завершить работы планировали еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. В ходе испытаний канализационной системы были выявлены недостатки, в связи чем чиновники перенесли их устранение еще на год. Пресс-служба мэрии сообщала, что подрядчик ООО «Артель» вел работы по устранению недочетов в рамках гарантийных обязательств на объекте.

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Представители Генеральной прокуратуры в Уральском округе отчитали курганских чиновников из администрации и областного департамента ЖКХ из-за проблемной канализации в Восточном микрорайоне и потребовали выполнения работ по ней в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Была видеоконференцсвязь (ВКС) с Генпрокуратурой по ситуации с канализацией в Восточном на улице Гагарина. Участвовали директор департамента областного строительства Ирина Саблукова, начальник Госжилинспекции, директор управкомпании „Прометей“, высокопоставленные чиновники мэрии. Генпрокурор отчитал всех! Обязал подключить дома к центру канализации и возместить ущерб в ближайшее время», — сообщил Камшилов. Также, по его словам, на ВКС присутствовал курганский прокурор Виталий Долгушин, который отметил, что держит ситуацию на контроле, и рассказал о том, как уже несколько раз выдавал предписания по данной канализации. По информации Камшилова, во время видеоконференции мэрия пообещала закончить работы к концу 2024 года, что не устроило областной департамент и Генпрокуратуру. Также он раскритиковал недавнее заявление мэрии о том, что курганцы должны подключать свои дома к канализации самостоятельно. Редакция URA.RU отправила запросы по теме в пресс-службу мэрии и Курганскую областную прокуратуру. После получения ответов новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что изначально завершить работы планировали еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. В ходе испытаний канализационной системы были выявлены недостатки, в связи чем чиновники перенесли их устранение еще на год. Пресс-служба мэрии сообщала, что подрядчик ООО «Артель» вел работы по устранению недочетов в рамках гарантийных обязательств на объекте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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