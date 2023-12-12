Представители Генпрокуратуры РФ отчитали курганских чиновников за долгострой

13 декабря 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Представители Генпрокуратуры обязали курганских чиновников подключить дома к централизованной канализации раньше срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители Генеральной прокуратуры в Уральском округе отчитали курганских чиновников из администрации и областного департамента ЖКХ из-за проблемной канализации в Восточном микрорайоне и потребовали выполнения работ по ней в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Была видеоконференцсвязь (ВКС) с Генпрокуратурой по ситуации с канализацией в Восточном на улице Гагарина. Участвовали директор департамента областного строительства Ирина Саблукова, начальник Госжилинспекции, директор управкомпании „Прометей“, высокопоставленные чиновники мэрии. Генпрокурор отчитал всех! Обязал подключить дома к центру канализации и возместить ущерб в ближайшее время», — сообщил Камшилов. Также, по его словам, на ВКС присутствовал курганский прокурор Виталий Долгушин, который отметил, что держит ситуацию на контроле, и рассказал о том, как уже несколько раз выдавал предписания по данной канализации. По информации Камшилова, во время видеоконференции мэрия пообещала закончить работы к концу 2024 года, что не устроило областной департамент и Генпрокуратуру. Также он раскритиковал недавнее заявление мэрии о том, что курганцы должны подключать свои дома к канализации самостоятельно. Редакция URA.RU отправила запросы по теме в пресс-службу мэрии и Курганскую областную прокуратуру. После получения ответов новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что изначально завершить работы планировали еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. В ходе испытаний канализационной системы были выявлены недостатки, в связи чем чиновники перенесли их устранение еще на год. Пресс-служба мэрии сообщала, что подрядчик ООО «Артель» вел работы по устранению недочетов в рамках гарантийных обязательств на объекте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Генеральной прокуратуры в Уральском округе отчитали курганских чиновников из администрации и областного департамента ЖКХ из-за проблемной канализации в Восточном микрорайоне и потребовали выполнения работ по ней в ближайшее время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов. «Была видеоконференцсвязь (ВКС) с Генпрокуратурой по ситуации с канализацией в Восточном на улице Гагарина. Участвовали директор департамента областного строительства Ирина Саблукова, начальник Госжилинспекции, директор управкомпании „Прометей“, высокопоставленные чиновники мэрии. Генпрокурор отчитал всех! Обязал подключить дома к центру канализации и возместить ущерб в ближайшее время», — сообщил Камшилов. Также, по его словам, на ВКС присутствовал курганский прокурор Виталий Долгушин, который отметил, что держит ситуацию на контроле, и рассказал о том, как уже несколько раз выдавал предписания по данной канализации. По информации Камшилова, во время видеоконференции мэрия пообещала закончить работы к концу 2024 года, что не устроило областной департамент и Генпрокуратуру. Также он раскритиковал недавнее заявление мэрии о том, что курганцы должны подключать свои дома к канализации самостоятельно. Редакция URA.RU отправила запросы по теме в пресс-службу мэрии и Курганскую областную прокуратуру. После получения ответов новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что изначально завершить работы планировали еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. В ходе испытаний канализационной системы были выявлены недостатки, в связи чем чиновники перенесли их устранение еще на год. Пресс-служба мэрии сообщала, что подрядчик ООО «Артель» вел работы по устранению недочетов в рамках гарантийных обязательств на объекте.