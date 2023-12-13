Турция пообещала обеспечить Россию яйцами

Турция готова отправлять в РФ куриные яйца в полном объеме. Об этом сообщил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. По его словам, поставки уже начались.
«В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию», — заявил Афйон. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что три компании уже начали поставлять яйца в РФ. Афйон сообщил, что Турция готова отправлять продукцию в полном объеме.
Ранее Россельхознадзор одобрил поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, передает телеканал 360. В ФАС отметили, что торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца.
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