Турция пообещала обеспечить Россию яйцами

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Пасхальное освящение на хлебокомбинате и птицефабрике «СИТНО». Магнитогорск, яйца, решетки для яиц
Ибрагим Афйон сообщил, что три компании уже начали отправку яиц в РФ Фото:

Турция готова отправлять в РФ куриные яйца в полном объеме. Об этом сообщил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. По его словам, поставки уже начались.

«В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию», — заявил Афйон. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что три компании уже начали поставлять яйца в РФ. Афйон сообщил, что Турция готова отправлять продукцию в полном объеме.

Ранее Россельхознадзор одобрил поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, передает телеканал 360. В ФАС отметили, что торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца.

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Турция готова отправлять в РФ куриные яйца в полном объеме. Об этом сообщил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. По его словам, поставки уже начались. «В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию», — заявил Афйон. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что три компании уже начали поставлять яйца в РФ. Афйон сообщил, что Турция готова отправлять продукцию в полном объеме. Ранее Россельхознадзор одобрил поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, передает телеканал 360. В ФАС отметили, что торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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