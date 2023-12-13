Челябинский суд признал правоту епархии в споре против мэрии

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Здание епархиального управления Златоуста оставлено за епархией Фото:

Православная епархия Златоуста выиграла у мэрии суд о сохранении здания, в котором находится епархиальное управление. Такая информация содержится в картотеке арбитражного суда региона.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — указано в картотеке дел суда.

Епархия подала в суд на администрацию Златоуста в марте 2023 года. Исковое заявление содержало требование сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45.

Муниципальные помещения, которые до этого занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра города Вячеслава Жилина. Позднее в здании был проведен капитальный ремонт и размещено епархиальное управление. Площадь недвижимости превышает 1,5 тысячи квадратных метров. После вступления решения суда в силу перестройка здания получит законный статус, а само оно останется в ведении епархии.

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Православная епархия Златоуста выиграла у мэрии суд о сохранении здания, в котором находится епархиальное управление. Такая информация содержится в картотеке арбитражного суда региона. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», — указано в картотеке дел суда. Епархия подала в суд на администрацию Златоуста в марте 2023 года. Исковое заявление содержало требование сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45. Муниципальные помещения, которые до этого занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра города Вячеслава Жилина. Позднее в здании был проведен капитальный ремонт и размещено епархиальное управление. Площадь недвижимости превышает 1,5 тысячи квадратных метров. После вступления решения суда в силу перестройка здания получит законный статус, а само оно останется в ведении епархии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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