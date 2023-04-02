В Златоусте православная епархия подала в суд на мэрию

03 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В администрации заявляют, что с материалами дела пока не ознакомлены Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) православная епархия подала в суд на администрацию округа. Как следует из картотеки арбитражных дел, спорный вопрос связан с узакониванием переустроенного здания управления епархии. «Златоустовская епархия Русской Православной Церкви обратилась с исковым заявлением к администрации округа. Требует сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45», — отмечается в документе. Муниципальные помещения, которые раньше занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра Вячеслава Жилина. На средства грантов и поддержке бизнеса в здании был проведен капитальный ремонт. Площадь недвижимости чуть превышает 1,5 тысячи кв. метров. «Сотрудники администрации в настоящий момент с материалами дела не ознакомлены. Подробную информацию сможем дать позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В качестве третьего лица к процессу привлечено управление Росреестра региона. Первое заседание суда назначено на 24 апреля. Получить комментарий в златоустовской епархии URA.RU не удалось.

В Златоусте (Челябинская область) православная епархия подала в суд на администрацию округа. Как следует из картотеки арбитражных дел, спорный вопрос связан с узакониванием переустроенного здания управления епархии. «Златоустовская епархия Русской Православной Церкви обратилась с исковым заявлением к администрации округа. Требует сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45», — отмечается в документе. Муниципальные помещения, которые раньше занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра Вячеслава Жилина. На средства грантов и поддержке бизнеса в здании был проведен капитальный ремонт. Площадь недвижимости чуть превышает 1,5 тысячи кв. метров. «Сотрудники администрации в настоящий момент с материалами дела не ознакомлены. Подробную информацию сможем дать позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В качестве третьего лица к процессу привлечено управление Росреестра региона. Первое заседание суда назначено на 24 апреля. Получить комментарий в златоустовской епархии URA.RU не удалось.