02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Златоусте православная епархия подала в суд на мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации заявляют, что с материалами дела пока не ознакомлены Фото:

В Златоусте (Челябинская область) православная епархия подала в суд на администрацию округа. Как следует из картотеки арбитражных дел, спорный вопрос связан с узакониванием переустроенного здания управления епархии.

«Златоустовская епархия Русской Православной Церкви обратилась с исковым заявлением к администрации округа. Требует сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45», — отмечается в документе.

Муниципальные помещения, которые раньше занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра Вячеслава Жилина. На средства грантов и поддержке бизнеса в здании был проведен капитальный ремонт. Площадь недвижимости чуть превышает 1,5 тысячи кв. метров.

«Сотрудники администрации в настоящий момент с материалами дела не ознакомлены. Подробную информацию сможем дать позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В качестве третьего лица к процессу привлечено управление Росреестра региона. Первое заседание суда назначено на 24 апреля. Получить комментарий в златоустовской епархии URA.RU не удалось.

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В Златоусте (Челябинская область) православная епархия подала в суд на администрацию округа. Как следует из картотеки арбитражных дел, спорный вопрос связан с узакониванием переустроенного здания управления епархии. «Златоустовская епархия Русской Православной Церкви обратилась с исковым заявлением к администрации округа. Требует сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45», — отмечается в документе. Муниципальные помещения, которые раньше занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра Вячеслава Жилина. На средства грантов и поддержке бизнеса в здании был проведен капитальный ремонт. Площадь недвижимости чуть превышает 1,5 тысячи кв. метров. «Сотрудники администрации в настоящий момент с материалами дела не ознакомлены. Подробную информацию сможем дать позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В качестве третьего лица к процессу привлечено управление Росреестра региона. Первое заседание суда назначено на 24 апреля. Получить комментарий в златоустовской епархии URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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