В Златоусте православная епархия подала в суд на мэрию

В Златоусте (Челябинская область) православная епархия подала в суд на администрацию округа. Как следует из картотеки арбитражных дел, спорный вопрос связан с узакониванием переустроенного здания управления епархии.
«Златоустовская епархия Русской Православной Церкви обратилась с исковым заявлением к администрации округа. Требует сохранить самовольно переустроенное и перепланированное изолированное жилое здание по улице Таганайской, 45», — отмечается в документе.
Муниципальные помещения, которые раньше занимала первая спортшкола Златоуста, перешли под управление епархии по решению мэра Вячеслава Жилина. На средства грантов и поддержке бизнеса в здании был проведен капитальный ремонт. Площадь недвижимости чуть превышает 1,5 тысячи кв. метров.
«Сотрудники администрации в настоящий момент с материалами дела не ознакомлены. Подробную информацию сможем дать позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
В качестве третьего лица к процессу привлечено управление Росреестра региона. Первое заседание суда назначено на 24 апреля. Получить комментарий в златоустовской епархии URA.RU не удалось.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.