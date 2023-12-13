Оклад специалистов мэрии Кургана вырастет на 2%

Оклад сотрудников МКУ приблизится на 2% к окладу главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане оклады сотрудников учреждений мэрии будут на 2% ближе к окладу главы. Об этом на заседании комиссии гордумы по бюджету сообщила управляющая делами мэрии Анастасия Аргышева.

«Внести изменения в закон о бюджете, в котором установлен коэффициент 1,1 к размерам оклада служащих и работников учреждений Курганской области. В решении предлагается слова „составляют 20,8%“ заменить словами „составляют 22,8%“», — рассказала Аргышева.

То же изменение будет касаться и сотрудников муниципальных учреждений, например, Административно-технической инспекции, Управления капитального строительства и Управления по делам ГО и ЧС. В предыдущей версии документа было указано, что минимальный размер оклада этих специалистов составлял 20,8% должностного оклада мэра.

Ранее стало известно, что в регионе у 16 тысяч чиновников на 10% увеличилась зарплата. При этом, по словам депутата облдумы Валерия Порубова, такой прибавки будет недостаточно для решения проблемы дефицита кадров.