27 ноября 2023

Курганские власти назвали, сколько чиновников получат прибавку к зарплате

Увеличенную зарплату получат более 16 тысяч курганских чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Более 16 тысяч чиновников получат прибавку к зарплате Фото:

В Курганской области более 16 тысяч чиновников получат прибавку к заработной плате. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы.

«У 16 051 человека в учреждениях вырастет зарплата. На 10 процентов Это для тех чиновников, на которых не распространяются президентские указы», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области на 2024 год увеличение зарплаты чиновникам на 10%. Изначально повысить заработную плату планировали с 1 января следующего года, однако глава региона поручил начать давать прибавку на месяц раньше из-за ситуации с ростом цен.

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В Курганской области более 16 тысяч чиновников получат прибавку к заработной плате. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы. «У 16 051 человека в учреждениях вырастет зарплата. На 10 процентов Это для тех чиновников, на которых не распространяются президентские указы», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области на 2024 год увеличение зарплаты чиновникам на 10%. Изначально повысить заработную плату планировали с 1 января следующего года, однако глава региона поручил начать давать прибавку на месяц раньше из-за ситуации с ростом цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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