Курганские власти назвали, сколько чиновников получат прибавку к зарплате

В Курганской области более 16 тысяч чиновников получат прибавку к заработной плате. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы.
«У 16 051 человека в учреждениях вырастет зарплата. На 10 процентов Это для тех чиновников, на которых не распространяются президентские указы», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области на 2024 год увеличение зарплаты чиновникам на 10%. Изначально повысить заработную плату планировали с 1 января следующего года, однако глава региона поручил начать давать прибавку на месяц раньше из-за ситуации с ростом цен.
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