Курганские власти назвали, сколько чиновников получат прибавку к зарплате

Увеличенную зарплату получат более 16 тысяч курганских чиновников

28 ноября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Более 16 тысяч чиновников получат прибавку к зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области более 16 тысяч чиновников получат прибавку к заработной плате. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы. «У 16 051 человека в учреждениях вырастет зарплата. На 10 процентов Это для тех чиновников, на которых не распространяются президентские указы», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области на 2024 год увеличение зарплаты чиновникам на 10%. Изначально повысить заработную плату планировали с 1 января следующего года, однако глава региона поручил начать давать прибавку на месяц раньше из-за ситуации с ростом цен.

В Курганской области более 16 тысяч чиновников получат прибавку к заработной плате. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Курганской областной думы. «У 16 051 человека в учреждениях вырастет зарплата. На 10 процентов Это для тех чиновников, на которых не распространяются президентские указы», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил заложить в бюджет Курганской области на 2024 год увеличение зарплаты чиновникам на 10%. Изначально повысить заработную плату планировали с 1 января следующего года, однако глава региона поручил начать давать прибавку на месяц раньше из-за ситуации с ростом цен.