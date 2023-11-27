27 ноября 2023

Депутат курганской облдумы Порубов возмутился низкими зарплатами чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, порубов валерий
Депутат облдумы Порубов возмутился из-за маленькой прибавки к зарплатам чиновникам Фото:

Депутат Курганской облдумы Валерий Порубов возмутился 10-процентной прибавкой к зарплате чиновников. По его словам, этого недостаточно для того, чтобы исправить кадровый дефицит служащих в муниципалитетах. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Это очень хорошо, что заработная плата повышается у наших служащих. Но почему на 10% то? Положение в районах и администрациях тяжелое. На сегодняшний день невозможно найти работников. Почему не на 20-30% повышают?», — возмутился Порубов. Замдиректор областного департамента финансов Максим Чернев ответил, что данное решение было принято исходя из возможностей бюджета.

Увеличенную зарплату в Курганской области получат более 16 тысяч чиновников. Прибавку 10% к заработной плате начнут начислять служащим с 1 декабря 2022 года.

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Депутат Курганской облдумы Валерий Порубов возмутился 10-процентной прибавкой к зарплате чиновников. По его словам, этого недостаточно для того, чтобы исправить кадровый дефицит служащих в муниципалитетах. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Это очень хорошо, что заработная плата повышается у наших служащих. Но почему на 10% то? Положение в районах и администрациях тяжелое. На сегодняшний день невозможно найти работников. Почему не на 20-30% повышают?», — возмутился Порубов. Замдиректор областного департамента финансов Максим Чернев ответил, что данное решение было принято исходя из возможностей бюджета. Увеличенную зарплату в Курганской области получат более 16 тысяч чиновников. Прибавку 10% к заработной плате начнут начислять служащим с 1 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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