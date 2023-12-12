Губернатор Махонин встретился с медиками после их жалоб Путину на выплаты

13 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин пожурил главврача больницы Коми-Пермяцкого округа из-за ситуации со стимулирующими выплатами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, находящийся 13 декабря с рабочим визитом в Коми-Пермяцком округе, встретился с работниками скорой помощи. Глава региона и медики обсудили ситуацию с дополнительными выплатами стимулирующего характера. На встрече Махонин заявил, что руководство больницы не объяснило сотрудникам, почему им не выплачивались стимулирующие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья. «С июля по сентябрь сотрудникам скорой помощи выплачивалась зарплата, в том числе стимулирующие выплаты. Однако дополнительные выплаты стимулирующего характера не выплачивались. Главврачу было рекомендовано выделить дополнительные средства на стимулирование работников, которые и были выплачены. Махонин отметил, что основная проблема в этой ситуации оказалась в том, что до работников не донесли информацию о формировании стимулирующих выплат. Эту задачу должен был выполнить главврач. Губернатор сделал ему замечание», — пояснили в минздраве Пермского края. Помимо этого, губернатор поручил краевому минздраву проработать вопрос о повышении квалификации главврачей, особенно впервые назначенных на должность. Также Махонин пообещал, что власти рассмотрят возможность отремонтировать здания, где размещается скорая помощь. Накануне с медиками больницы Коми-Прмяцкого округа встретилась министр здравоохранения Анастасия Крутень. Чиновница подчеркнула, что все выплаты, в том числе зарплата и стимулирующие, «будут выплачиваться в обязательном порядке». В октябре медработники записали видеообращение, адресованное президенту РФ. В нем они жаловались на некорректное начисление выплат стимулирующего характера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, находящийся 13 декабря с рабочим визитом в Коми-Пермяцком округе, встретился с работниками скорой помощи. Глава региона и медики обсудили ситуацию с дополнительными выплатами стимулирующего характера. На встрече Махонин заявил, что руководство больницы не объяснило сотрудникам, почему им не выплачивались стимулирующие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья. «С июля по сентябрь сотрудникам скорой помощи выплачивалась зарплата, в том числе стимулирующие выплаты. Однако дополнительные выплаты стимулирующего характера не выплачивались. Главврачу было рекомендовано выделить дополнительные средства на стимулирование работников, которые и были выплачены. Махонин отметил, что основная проблема в этой ситуации оказалась в том, что до работников не донесли информацию о формировании стимулирующих выплат. Эту задачу должен был выполнить главврач. Губернатор сделал ему замечание», — пояснили в минздраве Пермского края. Помимо этого, губернатор поручил краевому минздраву проработать вопрос о повышении квалификации главврачей, особенно впервые назначенных на должность. Также Махонин пообещал, что власти рассмотрят возможность отремонтировать здания, где размещается скорая помощь. Накануне с медиками больницы Коми-Прмяцкого округа встретилась министр здравоохранения Анастасия Крутень. Чиновница подчеркнула, что все выплаты, в том числе зарплата и стимулирующие, «будут выплачиваться в обязательном порядке». В октябре медработники записали видеообращение, адресованное президенту РФ. В нем они жаловались на некорректное начисление выплат стимулирующего характера.