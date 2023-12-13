Совфед запретил школьникам пользоваться смартфонами на уроках

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Школа. Курган, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках Фото:

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий школьникам пользоваться смартфонами на уроках. Исключением являются угрозы жизни или здоровью.

«[Ограничения] обязывают школьников „не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий“ в школах за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев», — указано в изменениях в закон «Об образовании в РФ». Трансляция заседания ведется на сайте Совфеда.

Изначально планировалось запретить пользоваться смартфонами на уроках не только в экстренных случаях, но и в учебных целях. Ожидается, что ограничения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Законопроект вызвал бурное обсуждение среди педагогов и родителей. Более половины опрошенных родителей возмутились запретом на использование телефонов в школах. При этом 72% учителей закон поддержали.

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Совет Федерации одобрил закон, запрещающий школьникам пользоваться смартфонами на уроках. Исключением являются угрозы жизни или здоровью. «[Ограничения] обязывают школьников „не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий“ в школах за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев», — указано в изменениях в закон «Об образовании в РФ». Трансляция заседания ведется на сайте Совфеда. Изначально планировалось запретить пользоваться смартфонами на уроках не только в экстренных случаях, но и в учебных целях. Ожидается, что ограничения начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Законопроект вызвал бурное обсуждение среди педагогов и родителей. Более половины опрошенных родителей возмутились запретом на использование телефонов в школах. При этом 72% учителей закон поддержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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